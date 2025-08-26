Η εταιρεία παραγωγής γνωστοποίησε στον Δήμο Τρικκαίων ότι δε θα πραγματοποιηθεί η συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού που είχε προγραμματιστεί για τις 28 Αυγούστου 2025 στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων.