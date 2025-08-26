Ένα περιστατικό που συγκλόνισε τον Βόλο εκτυλίχθηκε στις αίθουσες του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, με κατηγορούμενο έναν πατέρα ο οποίος βρέθηκε στο εδώλιο έπειτα από καταγγελίες της πρώην συζύγου του και του ίδιου του παιδιού τους.

Η υπόθεση ξεκίνησε λίγες ημέρες πριν τον Δεκαπενταύγουστο, όταν ο 8χρονος επέστρεψε από απογευματινό μπάνιο με τον πατέρα του και – όπως μετέφερε στη μητέρα του – δέχθηκε κλωτσιές και τρικλοποδιές. Η μητέρα τον μετέφερε σε Κέντρο Υγείας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν μώλωπες και κάλεσαν την αστυνομία. Ακολούθησε μήνυση, σύλληψη του εν διαστάσει συζύγου και παραπομπή του σε δίκη.

Στην ακροαματική διαδικασία παρουσιάστηκαν εκ διαμέτρου αντίθετες αφηγήσεις. Η μητέρα κατέθεσε ότι ο πρώην σύζυγός της έχει επιδείξει βίαιη συμπεριφορά και στο παρελθόν, απειλώντας την ίδια και την οικογένειά της. Στον αντίποδα, ο πατέρας δήλωσε ότι «ζει και αναπνέει» για το παιδί του και αρνήθηκε κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας πως χειραγωγείται από τη μητέρα.

Η υπεράσπιση παρουσίασε φωτογραφίες και ζωγραφιές του παιδιού που το δείχνουν χαρούμενο μαζί με τον πατέρα του, ενώ μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι τα σημάδια στο σώμα του προήλθαν από τσιμπήματα κουνουπιών ή από θαλάσσια σπορ.

Η εισαγγελέας της έδρας επισήμανε ότι, παρότι οι μώλωπες δεν αμφισβητούνται, δεν προκύπτει με σαφήνεια πως προήλθαν από ξυλοδαρμό και πρότεινε την απαλλαγή του κατηγορουμένου λόγω αμφιβολιών.

Τελικά, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον πατέρα, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με τριετή αναστολή και δικαίωμα έφεσης.

Η απόφαση αφήνει ανοιχτά πολλά ερωτήματα, όμως αναδεικνύει για ακόμη μια φορά πόσο λεπτές και δύσκολες είναι οι ισορροπίες σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής αντιπαράθεσης, ειδικά όταν στη μέση βρίσκονται ανήλικα παιδιά.