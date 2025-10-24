Επιστολή με το οποίο ζητείται η τμηματική παράδοση σε λειτουργία του βόρειου τμήματος Καλαμπάκα-Εγνατία του Ε65, δημοσιεύθηκε από την Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων. Πιο συγκεκριμένα οι ξενοδόχοι ζητούν την απόδοση σε κυκλοφορία του υποτμήματος Καλαμπάκα-Μουργκάνι μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων πριν τα Χριστούγεννα για να καλύψει ανάγκες της περιόδου.

Η επιστολή είχε ως παραλήπτη τον φορέα υλοποίησης του έργου, δηλαδή το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Βέβαια για την απόδοση οδικών τμημάτων υπάρχει διαδικασία και κυρίως πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και τα συνοδά έργα όπως ο φωτισμός, η σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας κ.α.

Τι αναφέρει η επιστολή

Η επιστολή αναφέρει τα πως “οι νέοι οδικοί άξονες της χώρας που έχουν κατασκευαστεί ή βρίσκονται στην τελική ευθεία των εργασιών, καθιστούν τις μετακινήσεις από και προς την Ήπειρο γρηγορότερες και ασφαλέστερες από ποτέ, ενώ συμβάλλουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας και στην ανάπτυξη της περιοχής!

Η Ήπειρος θα έρθει πιο κοντά με την Κεντρική Ελλάδα, μόλις ολοκληρωθεί το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, καθώς θα… πάρει την σκυτάλη από έναν δρόμο γεμάτο στροφές, όπως είναι Μέτσοβο – Παναγιά – Καλαμπάκα. Η ολοκλήρωσή του, όμως, τοποθετείται χρονικά για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 και μέχρι τότε ο τωρινός επικίνδυνος δρόμος που υπάρχει στην περιοχή αποτελεί τροχοπέδη για επισκέπτες να ταξιδέψουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και αργότερα το τριήμερο της Αποκριάς.

Κρίνεται λοιπόν απόλυτα λογικό το αίτημα της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων για την παράδοση του ολοκληρωμένου τμήματος Καλαμπάκα – Μουργκάνι Τρικάλων του Ε65 (20 χιλιόμετρα) πριν τα Χριστούγεννα, με επιστολή που έστειλε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ιδανικός προορισμός!

Σταθερά στους κορυφαίους χειμερινούς προορισμούς της χώρας βρίσκεται κάθε χρόνο ο Νομός Ιωαννίνων. Αυτό μαρτυρούν στις εορταστικές περιόδους οι πληρότητες στα καταλύματα, η αυξημένη κίνηση στους δρόμους και ο αρκετός κόσμος που επιλέγει τα Γιάννενα, τα Ζαγοροχώρια, το Μέτσοβο, τα Τζουμέρκα, την Κόνιτσα κ.α.

Εξάλλου, η περιοχή διαθέτει εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που την κάνουν μοναδική σε όλη τη χώρα και προσελκύει πλήθος επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του χειμερινού τουρισμού για τις τοπικές κοινωνίες της ηπειρωτικής Ελλάδας δίνει και η Ένωση Ξενοδόχων στην επιστολή της, ζητώντας από την κυβέρνηση να δείξει την αντίστοιχη σημασία που δίνει και στον θερινό τουρισμό.

Όπως το… Πάτρα-Πύργος!

Όπως επισημαίνεται, η πρόοδος των εργασιών στο βόρειο τμήμα του Ε65 έχει ξεπεράσει το 86% και το εν λόγω τμήμα θα δώσει λύση στα χρόνια προβλήματα διασύνδεσης μεταξύ της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Παρόλα αυτά, όπως τονίζεται, το οδικό δίκτυο σύνδεσης της Καλαμπάκας με την Εγνατία Οδό είναι παλιό και ξεπερασμένο με τη μετακίνηση πέρα από χρονοβόρα να είναι και επικίνδυνη.

Επίσης, θεωρεί εφικτή την παράδοση του Καλαμπάκα- Μουργκάνι, με δεδομένο ότι το έργο ολοκληρώνεται το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Στην επιστολή αναφέρεται επιπρόσθετα πως στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος δόθηκαν αρχικά σε κυκλοφορία τα 65 από τα 75 συνολικά χιλιόμετρα και στο τέλος Νοεμβρίου θα παραδοθούν και τα υπόλοιπα.

Αξίζει να τονιστεί ότι σε πρόσφατη επίσκεψη στο υπό κατασκευή κομμάτι, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Δήμας, διαπίστωσε την υψηλή πρόοδο υλοποίησης του βόρειου τμήματος, η οποία προσεγγίζει το 87%.

Σημειώνεται ότι από τις 23 Απριλίου 2024 λειτουργεί το τμήμα από τη Λαμία μέχρι την Καλαμπάκα στον Ε65 και πλέον το ενδιαφέρον έχει στραφεί στα τελευταία 45 χλμ. μέχρι τον κόμβο της Εγνατίας Οδού, δυτικά των Γρεβενών.

Με τον Ε65 το ταξίδι Αθήνα – Μέτσοβο θα διαρκεί 4 ώρες, ενώ σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενήσι και τα Τρίκαλα θα είναι πλέον εύκολα προσβάσιμα για τους Ηπειρώτες. Τέλος, θα συνδεθούν τα λιμάνια Ηγουμενίτσας και Βόλου.

ypodomes.com