Με την επανεκκίνηση του “Διεθνούς Δικτύου Αρχαίων Ασκληπιείων – Οι Δρόμοι της Ίασης” οι Δήμοι Τρικκαίων, Επιδαύρου, Κω και Πάφου προωθούν την διεθνή αναγνώριση της προσφοράς της αρχαίας ιατρικής, με συγκεκριμένα έργα και δράσεις.Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 στο Λυγουριό, έδρα του Δήμου Επιδαύρου, οι Δήμαρχοι των 4 Δήμων, Νίκος Σακκάς (Τρικκαίων), Τάσος Χρόνης (Επιδαύρου), Θεοδόσης Νικηταράς (Κω) και Φαίδωνας Φαίδωνος (Πάφου) συνυπέγραψαν τη Διακήρυξη Αρχών του νέου φορέα, η οποία είναι βασισμένη στο υπογεγραμμένο μνημόνιο μεταξύ των εταίρων το 2018. ΤΟ Διεθνές Δίκτυο λειτουργεί πλέον με επαναδιατυπωμένες αρχές, αξίες και στόχους, προωθώντας τη νομική και διοικητική κατοχύρωση του μέσω της σύστασης αστικής, μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

Οπως τόνισε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς στον χαιρετισμό του, “Από τα Τρίκαλα μέχρι τη Επίδαυρο και από εκεί στην Κω, η διαδρομή της Ιασης είναι η διαδρομή της ξεχωριστής μας πρωτοβουλίας.

Χρειαζόμαστε μια προσπάθεια που σε ανώτερο επίπεδο θα προβάλλει μια κληρονομιά που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει γνωστή σε παγκόσμιο επίπεδο. Και δεν έχει τύχει αυτής της προβολής, διότι χρειάζεται να επιμείνουμε στην ανάδειξή της”.

Επομένως, τόνισε ο κ. Σακκάς, “ισότιμα και αποφασιστικά, μπορούμε να αναδείξουμε

– τη γέννηση της δυτικής ιατρικής στα Τρίκαλα,

– τη μεταλαμπάδευσή της στο επιφανέστερο Ασκληπιείο της αρχαίας εποχής στην Επίδαυρο,

– την πλήρωση όλης της Μεσογείου με τα Ασκληπιεία, τα νοσοκομεία της εποχής

– τη σύνδεση της σύγχρονης ιατρικής μέσω της Κω και του απογόνου του Ασκληπιού, του ξακουστού Ιπποκράτη”.

Και υπενθύμισε πως “στα Τρίκαλα, ως Δήμος Τρικκαίων ήδη εργαζόμαστε στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης του σχεδίου «Ασκληπιός», με δημιουργία Μουσείου και του Ψηφιακού πάρκου του Ασκληπιού. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την εκκίνηση της διαδρομής της Ιασης, πόλος έλξης για την εκπαιδευτική κοινότητα, την ιατρική κοινότητα, όλους τους πολίτες.

Είμαι σίγουρος ότι με τα εφόδια της σημερινής μας συνάντησης και συναπόφασης, μπορούμε να αναδείξουμε την αρχαία ελληνική ιατρική και την κληρονομιά του Ασκληπιού, σε εγγενές χαρακτηριστικό των πολιτιστικών και επιστημονικών στοιχείων του αρχαίου ελληνικού κόσμου”.

Ο στόχος

Τα παρόντα ιδρυτικά μέλη (οι Δήμοι Τρικκαίων, Επιδαύρου και Πάφου) με τη συμμετοχή του Δημάρχου Πάφου προχώρησαν στην αναμόρφωση του Δικτύου, καθώς η μέχρι σήμερα νομική μορφή της σύμπραξης δεν επέτρεπε την υλοποίηση έργων και δράσεων, ή την ανάληψη πρωτοβουλιών, για την ανάπτυξη της κοινής προσπάθειας.

Στη διάρκεια της συνάντησης, σε πνεύμα συνεργασίας, συναδελφικότητας και επαγγελματισμού συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν σημαντικές αποφάσεις για τη νέα πορεία του Δικτύου

Βασικός στόχος είναι η σύνδεση, ανάδειξη και προβολή των Αρχαίων Ασκληπιείων διεθνώς, ως κοιτίδων ιατρικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, μέσα από συνέργειες πόλεων και επιστημονικών φορέων.

Στη γενική συνέλευση αποφασίστηκε επίσης η εκλογή της 5μελούς προσωρινής διοικούσας επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από τον εμπνευστή του δικτύου και ομότιμο καθηγητή ΕΚΠΑ κ. Λαμπρινουδάκη και τους 4 δημάρχους.

Η επιτροπή θα έχει ως έργο, μέσα στο επόμενο τετράμηνο να κάνει ενέργειες για τη διεύρυνση του Δικτύου, να προετοιμάσει το καταστατικό του, να εκπονήσει ετήσιο σχέδιο δράσης και να πυκνώσει την παρουσία του Δικτύου με δημόσιες αναφορές και διεθνείς επαφές.

Εκτός των 4 Δημάρχων και του εμπνευστή του Δικτύου, κ. Λαμπρινουδάκη, παρέστησαν ή παρενέβησαν, η κ. Μαρία Γαζούλη, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, η κ. Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Καθηγήτριας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ο κ. Νίκος Παπαντωνίου, Πρόεδρος του Ιπποκράτειου Ιδρύματος Κω, η κ. Ελένη Φαρμακίδου, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, ο κ. Γιώργος Κολομπότσιος, Αναπληρωτής της Προϊσταμένης Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων, και ο κ. Ευάγγελος Καζολιάς, εκπρόσωπο της Προϊσταμένης Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδος. Σημειώνεται ότι από την πλευρά του κ. Κολομπότσιου επισημάνθηκαν τα ιστορικά στοιχεία για τον Ασκληπιό και τη σύνδεσή του με την αρχαία Τρίκκη, τις ανασκαφικές προόδους που ήδη υλοποιούνται στον αρχαιολογικό χώρο εντός της πόλης, στη διάθεση για σύμπραξη με τη συγκεκριμένη προσπάθεια και στη σαφή συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων για το “Πάρκο Ασκληπιού – Ψηφιακό Ασκληπιείο”.