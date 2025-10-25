Ο Λαρισαίος φωτογράφος κ. Θάνος Ευθυμιόπουλος , μέσα από τις φωτογραφίες που παραχώρησε στο onlarissa.gr για τις ανάγκες του συγκεκριμένου άρθρου, μας δίνει την ευκαιρία να διεισδύσουμε στην μικροϊστορία της πόλης της Λάρισας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 .

Είναι η εποχή που η Λάρισα βρίσκεται στο μεταίχμιο μεταξύ της παλιάς και της σύγχρονης μορφής της, όπως αυτή άρχισε να διαμορφώνεται τη δεκαετία του ΄80 με κορύφωση το 1986 όπου και άρχισε η πεζοδρόμηση του κέντρου επί δημαρχίας Λάμπρούλη.

Της Εύης Μποτσαροπούλου

Μέσα από το φακό του Ευθυμιόπουλου, θυμόμαστε ή βλέπουμε για πρώτη φορά εικόνες της Ερμού, της Κεντρικής Πλατείας και της πλατείας Ταχυδρομείου, των Παλιατζίδικων, της περιοχής του Φρουρίου, του κέντρου διασκέδασης Αλκαζάρ σε ασπρόμαυρο φόντο, την εποχή λίγο πριν αρχίσει η έξαρση της αντιπαροχής και στη Λάρισα.

Ερμού με Κύπρου γωνία. Στο βάθος φαίνεται η ταμπέλα από το Hotel Αίγλη στην Πλατεία Μπλάνα. Στη γωνία αριστερά στεγαζόταν το εμπορικό κατάστημα του Χρήστου Βαΐτση, δίπλα στο οποίο βρισκόταν, όπως και σήμερα το Χρυσοχοείο Σάπκας. Η φωτογραφία είναι του 1974.

Η οδός Ερμού το 1974, στο τμήμα της μεταξύ Βενιζέλου και Κύπρου, τραβηγμένη από τη γωνία της Βενιζέλου. Το κτίριο με τις κολώνες που διαγράφεται αριστερά είναι η στοά Κουτσίνα που υπάρχει μέχρι σήμερα και στέγασε σε όροφο το Κοσμοδρόμιο, εκεί όπου τώρα βρίσκεται το γυμναστήριο. Στο βάθος φαίνεται μια σημαία που ήταν στο κτίριο που στεγαζόταν τα γραφεία των Ιερολοχιτών (οπαδών )της ΑΕΛ, απέναντι από το εμπορικό κατάστημα της οικογένειας Σιρινιάν.

Την ίδια χρονιά, η οδός Ανδρούτσου, τα Καζατζίδικα τότε, γνωστή ως Παλιατζίδικα σήμερα, η οποία έχει μετατραπεί σε πεζόδρομο.Στην οδό Ανδρούτσου από τη δεκαετία του ΄20 και του ΄30 έδρευε πλήθος τεχνιτών μεταλλικών αντικειμένων οικιακής χρήσης, οι οποίοι αναλάμβαναν και επισκευές χάλκινων μαγειρικών σκευών που χρειαζόταν γάνωμα· έτσι προέκυψε και το όνομα Καζατζίδικα.

Στη φωτογραφία απεικονίζεται και ένας πωλητής με τυρόπιτες τις οποίες πωλούσε με το χαρακτηριστικό τρίκυκλο ποδήλατο.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 η Κεντρική Πλατεία είχε έδαφος από τσιμέντο με κυκλικές διαγραμμίσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για τις χορευτικές επιδείξεις των γυμνασιόπαιδων της πόλης στις εθνικές επετείους και εορτές.

Στο βάθος δεξιά διακρίνεται ο κινηματογράφος Ορφέας που λειτουργούσε όλο το χρόνο και φιλοξενούσε και θεατρικές παραστάσεις, όπως η περιβόητη Έκτο Πάτωμα με την Μαρίκα Κοτοπούλη· ήταν τόσος πολύς ο κόσμος που μαζεύτηκε για να δει την παράσταση που κλήθηκε η αστυνομία για να διευθετήσει την κατάσταση. Στον κινηματογράφο Ορφέα παίχτηκε το 1971 και η πρώτη σεξ ταινία στη Λάρισα· μιλάμε για το Σεξ 13 μποφόρ με τον Κώστα Γκουσγκούνη και τον Λυκούργο Καλέγρη στο ρόλο του Φαροφύλακα. Στην ταράτσα του Ορφέα, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, λειτουργούσε θερινό σινεμά. Στην θέση του σήμερα βρίσκεται το κτίριο που μέχρι πριν λίγες μέρες στέγαζε τα Αττικά Αρτοποιία.

Το υπό κατασκευή κτίριο στο βάθος αριστερά, είναι η πολυκατοικία με τη στοά που υπάρχει και σήμερα και αρχικά στο ισόγειό της στέγασε το Stefani’s.

Η οδός Κούμα κατά τη δεκαετία του ΄70, όπου οι Λαρισαίοι έκαναν τη βόλτα τους, πριν ακόμη γίνει πεζόδρομος. Στη φωτογραφία διακρίνουμε πολλά αυτοκίνητα παρκαρισμένα και στις δύο πλευρές του δρόμου· ήταν η εποχή που οι Λαρισαίοι άρχισαν να αποκτούν στην πλειοψηφία τους αυτοκίνητα.

Η λήψη της φωτογραφίας είναι από τον κινηματογράφο Βικτόρια.

Η πλατεία Ταχυδρομείου το 1975, πριν από τη πεζοδρόμηση των περιμετρικών δρόμων της.

Στο ισόγειο κτίριο που διακρίνεται στο βάθος στο κέντρο, δεξιά της γωνιακής πολυκατοικίας με την επιγραφή Εστία, βρισκόταν το ΚΤΕΛ Φαρσάλων και σήμερα το κτίριο που στη γωνία του ισογείου του στεγάζει το Cougar.

Η λήψη της φωτογραφίας έχει γίνει από την ταράτσα του βενζινάδικου που υπήρχε τότε στη θέση της πολυκατοικίας που σήμερα είναι το σουβλατζίδικο Άγγελος και στο βάθος διακρίνεται ο κινηματογράφος Ολύμπια.

Μία ακόμη λήψη της πλατείας Ταχυδρομείου, από το ίδιο σημείο. Διακρίνουμε την οδό Παπακυριαζή, όταν υπήρχε η πιάτσα ταξί μπροστά από το κτίριο Κατσίγρα που σήμερα στεγάζει την Ιατρική Σχολή.

Το ξενοδοχείο Αστόρια στην Πλατεία Ταχυδρομείου· για δύο περίπου δεκαετίες, οι νεαροί και όχι μόνο Λαρισαίοι κάθονταν στα τραπεζάκια της καφετέριας του Αστόρια, τα οποία ήταν στημένα στην πλατεία, και πίνανε το καινούργιο για την εποχή φραπέ. Το καφέ του Αστόρια υπήρξε hot spot της λαρισινής νεολαίας

Σήμερα στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο στεγάζεται το Hondos Center και η οικοδομή είναι υπό ολική ανακαίνιση.

Το όμορο προς δεξιά ισόγειο κτίριο ήταν τότε το κατάστημα αγροτικών εφοδίων του Σπύρου Δαμίγου. Στη θέση του σήμερα βρίσκεται η τριώροφη πολυκατοικία που στο ισόγειο της αρχικά λειτούργησε η Αγροτική Τράπεζα και πλέον το εμπορικό κατάστημα Must.

Στη φωτογραφία που είναι τραβηγμένη από το ξενοδοχείο Dinani βλέπουμε τη διασταύρωση της Βενιζέλου με την Παπαναστασίου και την περιοχή του Α΄ Αρχαίου Θεάτρου, πριν τη αποκάλυψή του. Στο βάθος φαίνεται ο Άγιος Αχίλλειος και η οδός Παπαναστασίου, που στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ανέβαινε μέχρι το λόφο του Φρουρίου και το Ρολόι, όπως αυτό διακρίνεται στο κέντρο. Δεξιά, παρατηρούμε το κτίριο των Στρατιωτικών Αρτοποιείων.

Η περιοχή του Αγίου Αχίλλειου στο λόφο του Φρουρίου, με πολλά παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Η γέφυρα του Πηνείου στο Αλκαζάρ τη δεκαετία του 1970.

Το αναψυκτήριο – κέντρο διασκέδασης Αλκαζάρ, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται το Κηποθέατρο.

Αρχικά, το 1915 λειτούργησε ως μικρό αναψυκτήριο εντός του πάρκου Αλκαζάρ, μεταπολεμικά ως εξοχικό – κοσμικό κέντρο με ορχήστρα, τραγουδιστές και διάφορα θεάματα. Από το κέντρο παρέλασαν όλα τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού εκείνης της περιόδου. Μετά το 1952, λειτούργησε υπό νέα διεύθυνση ως κέντρο διασκέδασης, για ένα διάστημα και ως ντίσκο, και έκλεισε το 1972 και εν συνεχεία κατεδαφίστηκε. Μετά την μεταπολίτευση, δημιουργήθηκε στη θέση το Κηποθέατρο (πηγή: Ιχνηλατώντας την Παλιά Λάρισα, Νίκος Παπαθεοδώρου).

Στην ως άνω φωτογραφία, ο Θάνος Ευθυμιόπουλος καλύπτει τη διοργάνωση μιας γεωτεχνικής έκθεσης το 1974.

Στιγμιότυπο από την την ίδια εκδήλωση το 1974 στο Αλκαζάρ. Στη φωτογραφία δεξιά, αναγνωρίζουμε τον τότε υπουργό Γεωργίας κ. Ιπποκράτη Ιορδάνογλου και αριστερά τον κ. Γιώργο Σουφλιά.

Το γνωστό στους Λαρισαίους Πλοίο της Αγάπης που έκανε βόλτες στον Πηνειό ποταμό με αφετηρία την Αγία Παρασκευή στα Τέμπη. Το καραβάκι έφτανε μέχρι τη γέφυρα στο ύψος του Πυργετού και επέστρεφε διανύοντας μια απόσταση 4,5 χλμ. περίπου και χρειαζόταν μισή ώρα.

Η λήψη είναι από την ημέρα των εγκαινίων, στις 19 Ιουνίου του 1988.

Οι σιδηροδρομικές γραμμές στη Νέα Πολιτεία πριν την κατασκευή της υπέργειας και υπόγειας διάβασης. Η λήψη έγινε το 1975 από την αερογέφυρα του περιφερειακού Λαρίσης.

*Απαγορεύεται η αναδημοσίευση φωτογραφιών. Η αναδημοσίευση φωτογραφιών γίνεται κατόπιν άδειας κατόχου των φωτογραφιών κ. Θάνου Ευθυμιόπουλου. Κατόπιν αυτού στην αναδημοσίευση χωρίς την άδεια θα γίνει χρήση του νόμου 2121/93 Περί Προστασίας των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Ο Θάνος Ευθυμιόπουλος ασχολείται επαγγελματικά με τη φωτογραφία από το 1973 και ως σήμερα, έχει δημιουργήσει θεματικές ενότητες με πορτρέτα, τοπία και παλιά επαγγέλματα, παρουσίασε δε, τη δουλειά του σε ατομικές εκθέσεις στην Αθήνα το 1978, τη Θεσσαλονίκη το 1982, τη Λάρισα το 1988 και τη Λυών της Γαλλίας το 1990. Συνεργαζόμενος με την Αρχαιολογική Υπηρεσία έχει αποτυπώσει ένα σημαντικό κομμάτι του αρχαιολογικού πλούτου της χώρας μας και πολλές από τις εικόνες αυτές συνόδευσαν επιστημονικά άρθρα και συγγράμματα. Παράλληλα, εικόνες από τις μονές και τη μοναστική ζωή των Μετεώρων, αποτέλεσαν το υλικό για πάνω από δέκα βιβλία και λευκώματα. Επίσης, φωτογραφίες του συνόδευσαν το βιβλίο των Δεριζιώτη-Κουρμουλίδη «Οι εκκλησίες της Αγιάς», που βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Τέλος, είναι κάτοχος μιας από τις πλουσιότερες συλλογές παλαιών φωτογραφικών μηχανών.