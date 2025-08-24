Το 75% έχει φθάσει η πρόοδος των εργασιών στο βόρειο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, γνωστού ως Ε65. Πρόκειται για τα 46 χλμ. που απομένουν, από τον κόμβο Καλαμπάκας έως τη σύνδεση με την Εγνατία Οδό, στο ύψος των Γρεβενών.

Αν και η κατασκευάστρια εταιρεία είχε θέσει ως ορίζοντα τα τέλη του 2025 για την ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος του Ε65, οι καθυστερήσεις με απαλλοτριώσεις κλπ. έχουν μεταθέσει την ημερομηνία παράδοσης για τα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Τα τεχνικά Χαρακτηριστικά Βόρειου Τμήματος του Ε65

2 Σήραγγες (στο 137ο χλμ & στο 176ο χλμ.)

23 Γέφυρες

14 Άνω & 40 Κάτω Διαβάσεις

3 αμφίπλευροι Χώροι Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Parking & WC)

89 Κιβωτοειδείς Οχετοί και Διαβάσεις Πανίδας

6 Ανισόπεδοι Κόμβοι (Βασιλικής, Καλαμπάκας, Γρεβενών, Οξύνειας, Αγιόφυλλου-Καρπερού και Εγνατίας)

2 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Ράξα Τρικάλων, Αγιόφυλλο – Καρπερό)

1 Μετωπικός Σταθμός Διοδίων και 2 Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων

2 Κέντρα Ελέγχου & Συντήρησης (Τρικάλων, Αγιόφυλλου – Καρπερού)

1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας & 1 Κέντρο Ελέγχου Σηράγγων

Η διάρκεια των αποστάσεων μετά την ολοκλήρωση του Ε65

Λαμία – Εγνατία Οδός 01:45

Αθήνα – Γρεβενά 04:00

Αθήνα – Μέτσοβο 04:00

Αθήνα – Καστοριά 04:35

Αθήνα – Κοζάνη 04:30

Αθήνα – Καρπενήσι 03:00

Αθήνα – Τρίκαλα <03:00

Αθήνα – Καρδίτσα 02:35’

Πηγή: Gazzetta.gr