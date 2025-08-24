Σκηνές ντροπής εκτυλίχθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όταν ομάδα πολιτών επιτέθηκε φραστικά και σωματικά σε γιατρούς της Καρδιολογικής Κλινικής, προκαλώντας ταυτόχρονα φθορές σε χώρους του ιδρύματος.

Το πρωτοφανές περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για ένα ακόμη επεισόδιο βίας μέσα σε χώρο που αποτελεί καταφύγιο για κάθε ασθενή.

«Η σιωπή δεν είναι επιλογή»

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΓΝΤΡΙΚΑΛΩΝ

Θέλω να εκφράσω την έντονη αγανάκτηση μου και να καταδικάσω απερίφραστα το πρόσφατο περιστατικό βίας και βανδαλισμών στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, κατά το οποίο ομάδα πολιτών(Ρομά ) επιτέθηκε φραστικά και σωματικά σε ιατρικό προσωπικό της Καρδιολογικής Κλινικής και προκάλεσε φθορές σε χώρους του Νοσοκομείου.

Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν καμία θέση σε έναν χώρο περίθαλψης και προσφοράς ζωής, όπου γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό εργάζονται καθημερινά κάτω από αντίξοες συνθήκες για την προστασία της υγείας όλων των πολιτών — ανεξαρτήτως καταγωγής, κοινωνικής θέσης ή άλλων χαρακτηριστικών.

Ζητώ:

Την άμεση διερεύνηση του περιστατικού από τις αρμόδιες αρχές και την απόδοση ευθυνών.

Τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη φύλαξη των δομών υγείας.

Την προστασία των επαγγελματιών υγείας από φαινόμενα βίας, εκφοβισμού ή παρεμπόδισης του έργου τους.

Επαναλαμβάνω με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η επίθεση σε λειτουργούς της υγείας αποτελεί επίθεση κατά του ίδιου του κοινωνικού ιστού και της δημόσιας υγείας.

Η σιωπή και η ανοχή δεν είναι επιλογή.

Στέφανος Μυλωνάς

Διευθυντής ΒΠ ΓΝΤρικάλων

Μέλος Δ.Σ και Δ.Ι.Υ του ΓΝΤρικάλων