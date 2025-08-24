Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδερφό και θείο

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝΑ

ΕΤΩΝ 53Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 25/8/2025 και ώρα 18:30 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Σωτήρα Τρικάλων

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν

και να συνοδεύσουν την εκφορά του .

Η ΣΥΖΥΓΟΣ :

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ :

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΡΩΝΑ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ :

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝΑ,

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 18:00

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών

ΓΕΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΖΕΛΗΣ τηλ. 698 4718 789.