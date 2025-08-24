Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδερφό και θείο
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝΑ
ΕΤΩΝ 53Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 25/8/2025 και ώρα 18:30 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Σωτήρα Τρικάλων
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν
και να συνοδεύσουν την εκφορά του .
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ :
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΡΩΝΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ :
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝΑ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 18:00
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών
ΓΕΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΖΕΛΗΣ τηλ. 698 4718 789.
Αφήστε μια απάντηση