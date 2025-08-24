Μήνυμα αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης έστειλαν το βράδυ της Κυριακής Τρικαλινοί και Τρικαλινές που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων. Με συνθήματα όπως «Η Ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά!», οι συγκεντρωμένοι ένωσαν τις φωνές τους υπέρ της ειρήνης και της ελευθερίας.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, με κεντρική ομιλήτρια την οργανωτική γραμματέα του Εργατικού Κέντρου, κα. Κωνσταντίνα Παππή. Στην τοποθέτησή της υπογράμμισε:

> «Δυναμώνουμε τη φωνή καταδίκης της συνεχιζόμενης σφαγής και γενοκτονίας που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ, με την ανοιχτή στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε όσους, παρά τις συλλήψεις, τις διώξεις και την καταστολή, αντιστέκονται ακόμα και μέσα στην καρδιά του κράτους του Ισραήλ, ενάντια στην κατοχή και την εξόντωση. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 60.000, στην πλειοψηφία τους παιδιά. Η πείνα και η έλλειψη φαρμάκων αφανίζουν καθημερινά αμάχους, ενώ η πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Ισραήλ για πλήρη κατοχή της Γάζας αποκαλύπτει τον στόχο του εκτοπισμού και της ολικής καταστροφής του παλαιστινιακού λαού. Το επιχείρημα περί “δικαιώματος στην αυτοάμυνα” έχει πλέον καταρρεύσει».

Μετά τις ομιλίες, ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπου οι συμμετέχοντες διαδήλωσαν ενάντια στον πόλεμο και την αιματοχυσία, στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.