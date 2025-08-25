Την πολυαγαπημένη μας αδελφή και θεία

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡ. ΒΑΛΛΑ

ΕΤΩΝ 87

Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 25 – 8 – 2025 και ώρα 6.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου (Παναγίας) Πλατάνου Τρικάλων.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Παύλος και Ευδοξία Βάλλα, Ελευθερία και Αντώνης Τσώτσος, Νικόλαος και Βασιλική Βάλλα, Βασίλειος και Αλεξάνδρα Βάλλα, Σωκράτης και Έφη Βάλλα, Στέφανος και Βιβή Βάλλα.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου (Παναγίας) Πλατάνου Τρικάλων, την Δευτέρα

25 – 8 – 2025 και ώρα 6.00 μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του Χαράλαμπου Νημά.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».