Βαθιά θλίψη σκόρπισε στον Βόλο και την ευρύτερη περιοχή η είδηση του θανάτου του Γιάννη Σπανού, ενός νέου ανθρώπου μόλις 22 ετών, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή έπειτα από σκληρή μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Ο 22χρονος πάλεψε με γενναιότητα απέναντι σε νεοπλασματική μετάσταση, υποβλήθηκε σε απαιτητικές θεραπείες και χειρουργήθηκε στη Γερμανία, δίνοντας μέχρι τέλους τον αγώνα του για ζωή. Ωστόσο, η υγεία του επιδεινώθηκε και άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η είδηση του χαμού του έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς ο Γιάννης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους φίλους και στους συγγενείς του, που τον περιγράφουν ως ένα παιδί με χαμόγελο και δύναμη ψυχής.