Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εγγραφές για την φοίτηση στη Σχολή του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων και στις ειδικότητες Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας και Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου. Η διαδικασία των εγγραφών θα ολοκληρωθεί στις 19 Σεπτεμβρίου.

Από το σύνολο των μαθητών που θα εγγραφούν, σε κάθε μια από τις παραπάνω ειδικότητες, οι 25 θέσεις δύναται να καλυφθούν και με τη διαδικασία «Παράλληλο μηχανογραφικό εισαγωγής στις ΣΑΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» από συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής στη ΣΑΕΚ Γ.Ν.Τ και με απλή αίτηση που υποβάλλεται στη σχολή, ανεξάρτητα από την επιτυχία ή αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Για να επιλέξετε τη σχολή του Νοσοκομείου Τρικάλων επιλέγετε: «Περιφέρεια Θεσσαλίας-Υπουργείο Υγείας- ΣΑΕΚ Γ.Ν.Τρικάλων».

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας και παρέχεται αναβολή στράτευσης, πιστοποίηση, έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κατατακτήριες εξετάσεις. Η φοίτηση είναι δωρεάν.

Τον Αύγουστο παρέχονται πληροφορίες καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 13:00 το μεσημέρι ενώ από 1 Σεπτεμβρίου έως 19, καθημερινά από 9 έως 14:00 μ.μ.

Τρόπος επικοινωνίας με τη Σ.Α.Ε.Κ. Γ.Ν.Τ.: Tηλέφωνο: 2431-3-50637 email: [email protected]

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή στα Α εξάμηνα στη Σ.Α.Ε.Κ είναι τα ακόλουθα:

1) Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου. (ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΑΕΚ)

2) Τίτλος σπουδών. ( ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ &ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ).

Απολυτήριο Λυκείων, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ,ΤΕΕ Β Κύκλου και ισότιμων τίτλων

3) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο. (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ)

4) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς.

5) Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου.

6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ)

7) Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. στους οποίους έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα πολιτικού πρόσφυγα και δεν μπορούν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, προκειμένου να εγγραφούν στα Δ.Ι.Ε.Κ., υποβάλλουν αντί του τίτλου σπουδών, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, συνοδευόμενη από επίσημο έγγραφο του ελληνικού κράτους με το οποίο τους αναγνωρίζεται η προσφυγική ιδιότητα.

8) Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε Σ.Α.Ε.Κ. για αιτούντες άσυλο που κατέχουν Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4636/2019 (Α’ 169) και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ττου Κανονισμού Λειτουργίας.

9)Προσωπικόemail(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ- δηλώνεται στην αίτηση που υποβάλλεται στη ΣΑΕΚ )

10)Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ).

11) Για καταρτιζόμενους χωρών Ευρωπαϊκής ένωσης ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση Ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστο επίπεδο Β1

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενταιστη Γραμματεία της ΣΑΕΚΓ.Ν.Τ

Είσοδος από τον προαύλιο χώρο του παλαιού κτιρίου-1ος Όροφος.