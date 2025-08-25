Οι κτηνοτρόφοι της περιοχής μας, όπως και συνολικά της Θεσσαλίας, βρίσκονται σε απόγνωση αντικρίζοντας το ξεκλήρισμά τους. Τα χτυπήματα των τελευταίων 2 χρόνων ήταν καθοριστικά για τις υποδομές τους και τα ζώα τους. Μεγάλη καταστροφή από την πλημμύρα, στη συνέχεια από την πανώλη, για τα οποία οι αποζημιώσεις ήταν απολύτως υποτυπώδεις ή μηδενικές. Η κυβέρνηση, περιφερειακή και δημοτική αρχή εφαρμόζοντας το δόγμα της «ατομικής ευθύνης» άφησαν τους κτηνοτρόφους ουσιαστικά στη μοίρα τους, αναγκάζοντάς τους μόνοι τους, χρεωμένοι, να ξαναφτιάξουν τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, να αποκαταστήσουν ζημιές, να ξαναφτιάξουν το κοπάδι τους. Και να αθροίσουμε τους φόρους, τα χαράτσια, την ακρίβεια εφοδίων και υλικών, τις χαμηλές τιμές πώλησης κτηνοτροφικών προϊόντων σε εμπόρους, στα οποία έπρεπε επίσης να ανταποκριθούν. Τώρα ήρθε και η ευλογιά, που έπληξε τα αιγοπρόβατα με συνέπεια την θανάτωσή τους, οδηγώντας τους πληγέντες κτηνοτρόφους στην απόγνωση και υπονομεύοντας τη δυνατότητα ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών σε αιγοπρόβειο γάλα και κρέας.

Τα παραπάνω αποδεικνύουν τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης και όλων των αρχών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που δεν έλαβαν τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποτρέπεται το ξέσπασμα ζωονόσων ή να περιορίζεται η μετάδοσή τους. Η ρίζα των επιδημιών αυτών βρίσκεται στις αθρόες εισαγωγές ζώων, εμπορευμάτων και πρώτων υλών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της ΚΑΠ διευκολύνοντας έτσι τις εταιρείες που δρουν στον συγκεκριμένο τομέα και πλουτίζουν από τις φθηνές, ανεξέλεγκτες εισαγωγές. Παράλληλα οι υποστελεχωμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες Υπουργείου και Περιφέρειας, απογυμνωμένες από επαρκή, σύγχρονο εξοπλισμό, αδυνατούν να ανταποκριθούν όταν θερίζεται το κτηνοτροφικό κεφάλαιο της περιοχής από ζωονόσους και τσακίζονται οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι.

Η Επιτροπή Πλημμυροπαθών Φαρκαδόνας βρισκόμαστε στο πλευρό των πληττόμενων κτηνοτρόφων και στηρίζουμε τα αιτήματά τους