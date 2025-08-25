Στο πλαίσιο της εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», από τους αστυνομικούς Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, πραγματοποιούνται τροχονομικοί έλεγχοι, σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας.

Κατά την προηγούμενη εβδομάδα από 18 έως 24 Αυγούστου 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά -1.063- έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν συνολικά -82- παραβάσεις, ως ακολούθως:

Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας : διενεργήθηκαν -494- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά – 41- παραβάσεις, και συγκεκριμένα – 15 – σε οδηγούς δικύκλων, -25- σε οδηγούς ΕΠΗΟ και -1- σε επιβάτη δικύκλου,

: διενεργήθηκαν έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά – παραβάσεις, και συγκεκριμένα 15 σε οδηγούς δικύκλων, -25- σε οδηγούς ΕΠΗΟ και -1- σε επιβάτη δικύκλου, Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας : διενεργήθηκαν -176- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά – 13- παραβάσεις, και συγκεκριμένα -11- σε οδηγούς δικύκλων, -1- σε οδηγό οχήματος ATV (γουρούνα) και -1- σε επιβάτη οχήματος ATV (γουρούνα),

: διενεργήθηκαν έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά – παραβάσεις, και συγκεκριμένα -11- σε οδηγούς δικύκλων, -1- σε οδηγό οχήματος ATV (γουρούνα) και -1- σε επιβάτη οχήματος ATV (γουρούνα), Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων : διενεργήθηκαν -166- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά – 15- παραβάσεις, και συγκεκριμένα -7- σε οδηγούς δικύκλων και -8- σε οδηγούς ΕΠΗΟ &

: διενεργήθηκαν έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά – παραβάσεις, και συγκεκριμένα -7- σε οδηγούς δικύκλων και -8- σε οδηγούς ΕΠΗΟ & Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας: διενεργήθηκαν -227-έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά –13- παραβάσεις, και συγκεκριμένα -11- σε οδηγούς δικύκλων (εκ των οποίων -1- σε εργαζόμενο σε υπηρεσία διανομής) και -2- σε επιβάτες δικύκλων.

Σημειώνεται ότι η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Το κράνος δεν είναι αξεσουάρ. Είναι «ασπίδα» ζωής.