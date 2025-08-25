Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την άγρια δολοφονία της 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών στον Βόλο, που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, ο θάνατος της γυναίκας επήλθε από θωρακική κάκωση η οποία προκλήθηκε από τέμνον όργανο – εργαλείο ψησίματος που προσομοιάζει με μαχαίρι.

Η δολοφονία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε η οικογένεια, με δράστη τον 40χρονο σύζυγο και μπροστά στα μάτια των τεσσάρων ανήλικων παιδιών τους.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε επίσης ότι η 36χρονη έφερε πολλαπλές κακώσεις στο σώμα της από το ίδιο όργανο, γεγονός που καταδεικνύει την αγριότητα της επίθεσης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή και επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας, με τους τοπικούς φορείς να ζητούν αυστηρότερα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τις γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο.