Συνεχίζοντας τις μεταγραφικές της κινήσεις, η ΑΕΤ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Μιχάλη Τζιάννη, ενός από τους κορυφαίους Τρικαλινούς point guards!

Ο ύψους 1.80 άσος ξεκίνησε την καριέρα του από τον Κρόνο και συνέχισε στους Ικάρους, όπου πανηγύρισε την άνοδο στη Γ’ Εθνική. Ακολούθησε ένα πέρασμα από τους Δαναούς, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε με τους Γόμφους, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δική τους άνοδο στη Γ’ Εθνική.

Τα επόμενα δύο χρόνια τον βρήκαν να φορά τη φανέλα του ΑΟΤ, με εξαιρετικές εμφανίσεις, ενώ την τελευταία διετία αγωνίστηκε ξανά στους Δαναούς.

Πρόκειται για αθλητή με τεράστια ποιότητα εντός και εκτός παρκέ, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως γυμναστής και φυσιοθεραπευτής.

Ο Μιχάλης Τζιάννης αναμένεται να έχει καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια της ομάδας μας για διάκριση!

Μιχάλη, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΤ!

Η ομάδα μας καλωσορίζει τον Απόστολο Κουτσιόγκουλο στο ρόστερ της νέας σεζόν!

Με ύψος 1,93μ. και θέση τον shooting guard, ο Απόστολος έχει περάσει από ομάδες όπως ο Απόλλων Καρδίτσας, ο ΑΣΚ (εφηβικό), οι Σοφάδες και ο Παλαμάς, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες.

Πρόκειται για έναν δυναμικό αθλητή, με την ικανότητα να ανταποκρίνεται σε διαφορετικούς ρόλους μέσα στο παρκέ. Ένα από τα ταλέντα της Θεσσαλίας, που ξεχωρίζει τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά, δίνοντας ενέργεια και λύσεις σε κάθε παιχνίδι.

Η οικογένεια της ΑΕΤ του εύχεται μια γεμάτη χρονιά με υγεία και πολλές επιτυχίες!