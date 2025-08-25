Μία ακόμη ανάρτηση που προκαλεί ερωτήματα έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Σοφία Καλογήρου, μητέρα του αδικοχαμένου Βασίλη Καλογήρου, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός σε περιοχή έξω από τη Λάρισα.

Η κ. Καλογήρου, πρώην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook ένα απόσπασμα του Ρώσου συγγραφέα και νομπελίστα Αλεξάντρ Σολζενίτσιν:

«Ξέρουμε ότι λένε ψέματα,

Ξέρουν ότι λένε ψέματα,

Ξέρουν ότι εμείς ξέρουμε ότι λένε ψέματα,

Ξέρουμε ότι ξέρουν ότι ξέρουμε ότι λένε ψέματα.

ΑΛΛΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΛΕΝΕ ΨΕΜΑΤΑ!!!»

Η ανάρτηση αυτή εκλαμβάνεται από πολλούς ως αιχμή για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η Δικαιοσύνη την υπόθεση του γιου της, καθώς η κ. Καλογήρου δεν είναι η πρώτη φορά που αφήνει υπονοούμενα για τη δικαστική τροπή που έλαβε η έρευνα.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση του θανάτου του Βασίλη Καλογήρου είχε συγκλονίσει τη Λάρισα, με την οικογένεια να επιμένει από την πρώτη στιγμή πως υπήρχαν σκοτεινά σημεία τα οποία δεν διερευνήθηκαν επαρκώς. Οι παρεμβάσεις της μητέρας του συνεχίζονται μέχρι σήμερα, με τη νέα ανάρτηση να έρχεται να αναζωπυρώσει τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.

