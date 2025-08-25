Μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή έζησαν το απόγευμα της Κυριακής 24 Αυγούστου η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του MEGA Ανθή Βούλγαρη και ο σύζυγός της Κώστας Κωνσταντινίδης, καθώς βάφτισαν τον πέντε μηνών γιο τους, Μάριο, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην Τσαγκαράδα Πηλίου.

Η παρουσιάστρια, λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα της νέας τηλεοπτικής σεζόν με την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», άφησε για λίγο πίσω το άγχος της δουλειάς και αντάμωσε με συγγενείς, φίλους και συνεργάτες για να γιορτάσουν όλοι μαζί το χαρμόσυνο γεγονός.

Η ίδια είχε μοιραστεί μέσα στην εβδομάδα στα social media στιγμιότυπα από τις προετοιμασίες, όπως το προσκλητήριο και τα κεράσματα, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι «τέτοιο άγχος δεν είχε ούτε στον γάμο της».