Η περίπτωση του 15χρονου Δημήτρη από τα Φάρσαλα που υπέστη θερμοπληξία και χρειάστηκε να μεταβεί στο Τορίνο της Ιταλίας για μεταμόσχευση ήπατος μετά από μια τεράστια κινητοποίηση των αρχών σε Ελλάδα και Ιταλία, προκάλεσε συγκίνηση όλη τη χώρα με τη δύναμή του για να παραμείνει στη ζωή.

«Βράχοι» δίπλα του όλο αυτό το διάστημα οι γονείς του που ζουν μαζί του όλη αυτή την περιπέτεια ζωής που θα βγάλει τον νεαρό Δημήτρη ακόμη πιο δυνατό.

Ο 15χρονος παραμένει ακόμη και σήμερα στο Τορίνο, καθώς αναρρώνει μετά την πετυχημένη μεταμόσχευση ήπατος λόγω θερμοπληξίας σε μια πεζοπορία στο Μέτσοβο, που απείλησε τη ζωή του.

Η οικογένεια έχοντας μαζί της όλους τους Έλληνες και τις προσευχές τους, αποδίδει την ανάρρωσή του σε ένα θαύμα και την πίστη στο Θεό.

Οι γονείς του αγοριού με τον γιατρό Ρενάτο Ρομανιόλι

Όπως εξηγεί στο onlarissa.gr ο πατέρας του παιδιού, ο κ. Βασίλης, ο έφηβος Δημήτρης βρίσκεται σε καλή κατάσταση, μιλάει, τρώει και έχει κανονικά επαφή με το περιβάλλον και με τους γονείς του που βρίσκονται διαρκώς στο πλάι του.

«Πλέον έχουμε φύγει από το νοσοκομείο Le Molinette και μεταφερθήκαμε σε κλινική, στην παιδιατρική πτέρυγα, ακριβώς απέναντι, όπου ο Δημήτρης παρακολουθείται από εξειδικευμένους γιατρούς», τονίζει ο πατέρας του παιδιού και συμπληρώνει: «Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα για το πότε θα πάρουμε εξιτήριο. Θα μας καλέσουν οι γιατροί για να μας ενημερώσουν για την εικόνα του παιδιού μας και για το ποια θα είναι η εξέλιξη».

Αθανασία Παύλου, onlarissa.gr