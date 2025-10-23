Αίσθηση είχε προκαλέσει στα Τρίκαλα η είδηση της σύλληψης και φυλάκισης του γνωστού «Λάκη», της χαρακτηριστικής φιγούρας που εδώ και χρόνια κυκλοφορεί στο κέντρο της πόλης με το κασετόφωνό του και τη μουσική στη διαπασών.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε το Ράδιο Ζυγός, ο «Λάκης» αφέθηκε ελεύθερος, αφού του δόθηκαν σαφείς οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές να μην παίζει δυνατά μουσική και να σέβεται τις ώρες κοινής ησυχίας.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, με αρκετούς Τρικαλινούς να εκφράζουν τη συμπάθειά τους προς το πρόσωπό του, τονίζοντας ότι ο «Λάκης» αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και της «ψυχής» της πόλης. Άλλοι, ωστόσο, σημείωναν πως η συνεχής δυνατή μουσική δημιουργούσε όχληση και παραβίαζε την κοινή ησυχία.

Προς το παρόν, ο ίδιος φέρεται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις, ενώ παραμένει γνωστός και αγαπητός στους δρόμους των Τρικάλων.