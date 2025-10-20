Μία είδηση που έχει προκαλέσει αίσθηση στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων είναι η φυλάκιση του γνωστού ηλικιωμένου «Λάκη», χαρακτηριστικής φιγούρας της πόλης.

Ο άνδρας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 40 ημερών για διατάραξη κοινής ησυχίας και ήδη εκτίει την ποινή του στις Φυλακές Τρικάλων.

Ο «Λάκης» ήταν εδώ και χρόνια γνώριμος σε κατοίκους και επισκέπτες της πόλης, καθώς συνήθιζε να κυκλοφορεί καθημερινά στο κέντρο, έχοντας πάντα μαζί του ένα φορητό κασετόφωνο που έπαιζε μουσική στη διαπασών. Σημεία «σταθερά» στην παρουσία του ήταν η Κεντρική Γέφυρα και η Κεντρική Πλατεία, όπου περνούσε αρκετές ώρες της ημέρας, με τη μουσική του να αποτελεί άλλοτε «χαριτωμένη ιδιορρυθμία» και άλλοτε ενοχλητική φασαρία.

Ύστερα από καταγγελία και την αντίστοιχη δικαστική διαδικασία, ο ηλικιωμένος κρίθηκε ένοχος και οδηγήθηκε στις φυλακές, για να εκτίσει την ποινή του.

Η είδηση της φυλάκισης έχει ήδη προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στους Τρικαλινούς – από εκείνους που τον θεωρούσαν «κομμάτι της καθημερινότητας» της πόλης, μέχρι άλλους που μιλούν για συνεχή όχληση και αναγκαιότητα της δικαστικής απόφασης.