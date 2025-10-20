Κυρίες και κύριοι Συνεταίροι,

με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη μαζική συμμετοχή σας στις εκλογές της 12ης Οκτωβρίου και τη μεγάλη στήριξη στην υποψηφιότητα μου που είχε ως αποτέλεσμα την εκ νέου εκλογή μου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα μέλη του Δ.Σ για την ομόφωνη εκλογή μου στη θέση του Προέδρου.

Με αίσθημα μεγάλης ευθύνης, θα προσπαθήσω να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνη σας, να εργαστώ και να συνεργαστώ, ενισχύοντας με όλες μου τις δυνάμεις την κοινή προσπάθεια για τη διαχρονική βιωσιμότητα και ανάπτυξη της Τράπεζας ως μοχλού στήριξης της Θεσσαλικής οικονομίας και την εμβάθυνση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους συνεταίρους από όλη τη Θεσσαλία.

Για μια Τράπεζα ασφαλή, ευέλικτη, φιλική και δική μας.

Με τιμή

Μιχάλης Βαρδούλης

Πρόεδρος