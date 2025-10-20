Ο Δήμος Μετεώρων, σε συνεργασία με τους Δήμους Τρικκαίων, Φαρκαδόνας και Πύλης, υπέβαλε ολοκληρωμένη πρόταση χρηματοδότησης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023–2027, για τον εκσυγχρονισμό αρδευτικών υποδομών στην Π.Ε. Τρικάλων. Η συνολική πρόταση που κατατέθηκε για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ανέρχεται στο ποσό των 65,2 εκατ. ευρώ.

Για τον Δήμο Μετεώρων, η προτεινόμενη χρηματοδότηση ανέρχεται στα 22,2 εκατομμύρια ευρώ, αφορά τους ΤΟΕΒ Βασιλικής, Θεόπετρας, Περιστέρας και Σαρακίνας και συγκεκριμένα:Την αναβάθμιση 47 γεωτρήσεων και αντλιοστασίων , με νέο εξοπλισμό υψηλής απόδοσης (αντλίες, inverter, αυτοματισμοί). Την υπογειοποίηση αρδευτικών αγωγών συνολικού μήκους 45 χιλιομέτρων, με στόχο τη μείωση των απωλειών νερού. Τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως τηλεμετρία, αισθητήρες και ψηφιακά εργαλεία, για την ορθολογική διαχείριση του νερού. Η πρόταση αφορά την κάλυψη 24.124 στρεμμάτων αγροτικής γης, που εξυπηρετούνται αρδευτικά από το συγκεκριμένο δίκτυο. Με το έργο αυτό, επιδιώκεται η ενεργειακή και υδατική εξοικονόμηση, η προστασία του περιβάλλοντος και η ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής σε μια κρίσιμη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα.

Ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Συνεργαζόμαστε με τους Δημάρχους Τρικκαίων Νίκο Σακκά, Φαρκαδόνας Σπύρο Αγναντή και Πύλης Κώστα Μαράβα και τους ΤΟΕΒ Βασιλικής, Θεόπετρας, Περιστέρας και Σαρακίνας για το καλό του πρωτογενούς τομέα. Προετοιμάζουμε ένα έργο-μαμούθ, συνολικού χαρακτήρα, που θα προσφέρει ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων και θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανθεκτικότητα της γεωργικής παραγωγής στην περιοχή μας. Το νερό είναι το μέλλον και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να δώσουμε στους ανθρώπους της παραγωγής και του μόχθου τα απαραίτητα εργαλεία για να συνεχίσουν να ζουν, να παράγουν και να προοδεύουν στον τόπο μας».