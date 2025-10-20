Μια ξεχωριστή ομιλία που έδειξε στους μικρούς μαθητές ότι η ενσυναίσθηση, η ελεύθερη έκφραση και η φροντίδα του εαυτού είναι η πραγματική τους δύναμη.

Στο πλαίσιο των δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10 Οκτωβρίου), πραγματοποιήθηκε, σήμερα το πρωί, με μεγάλη επιτυχία στο 24ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων μια ξεχωριστή εκπαιδευτική και βιωματική εκδήλωση με τίτλο «Τα Συναισθήματά μας είναι Δύναμη!».

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Διευθύντριας του Σχολείου κας Παρασκευής Μακρή , και στόχο είχε την ενδυνάμωση των παιδιών μέσα από την αναγνώριση, κατανόηση και φροντίδα των συναισθημάτων τους, ενώ συμμετείχαν με ενθουσιασμό και οι μικροί μαθητές του 10ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων, συνοδευόμενοι από τη Νηπιαγωγό τους, κα Αλεξάνδρα Γεροκώστα, συμβάλλοντας με τη ζωντάνια και την παρουσία τους στην επιτυχία της δράσης.

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ψυχιατρικό Τμήμα Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων – 5η Υ.Πε., με εισηγήτρια την καταξιωμένη Ψυχολόγο M.Sc. κα Γεωργία Γκοβίνα.

Μέσα από παραμυθένιες μεταφορές, βιωματικές ασκήσεις αναπνοής και χαλάρωσης, αλλά και διαδραστικές συζητήσεις, οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου είχαν την ευκαιρία να, κατανοήσουν την αξία όλων των συναισθημάτων, να εξασκηθούν στην έκφρασή τους με υγιείς τρόπους και να μάθουν πώς να φροντίζουν την ψυχική τους υγεία, όπως ακριβώς φροντίζουν το σώμα τους.

Η βασική ιδέα της ομιλίας ήταν ότι όλα τα συναισθήματα είναι φυσιολογικά και απαραίτητα, σαν χρώματα που συμπληρώνουν τον πίνακα της ζωής μας. Τα παιδιά ενθαρρύνθηκαν να αναγνωρίζουν αυτό που νιώθουν, να μιλούν γι’ αυτό χωρίς φόβο, να ζητούν στήριξη όταν δυσκολεύονται και να αναπτύσσουν ενσυναίσθηση – για τον εαυτό τους και για τους άλλους.

Η εκπαιδευτική συνάντηση έκλεισε με τη «μαγική φράση» που κάθε παιδί κράτησε μέσα του «Ό,τι νιώθω, είναι εντάξει. Δεν είμαι μόνος / μόνη.»

Από την πλευρά της η Διευθύντρια του σχολείου, κα Παρασκευή Μακρή εκφράζοντας την ικανοποίηση της για την εκδήλωση τόνισε ότι, «Η ψυχική υγεία είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική και η φροντίδα της ξεκινά από νωρίς. Το σχολείο έχει την ευθύνη να δίνει στα παιδιά όχι μόνο γνώσεις, αλλά και τα απαραίτητα εφόδια για να αναγνωρίζουν, να διαχειρίζονται και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Η σημερινή ομιλία έδωσε στους μαθητές μας έναν ασφαλή χώρο για να νιώσουν, να μοιραστούν και να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τους άλλους. Ευχαριστούμε θερμά την κα Γκοβίνα για την τρυφερή και ουσιαστική της προσέγγιση. Οι μικροί μας μαθητές φεύγουν σήμερα λίγο πιο δυνατοί, πιο ήρεμοι και – πάνω απ’ όλα – πιο συνδεδεμένοι με τον εαυτό τους.»

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων με το Ψυχιατρικό Τμήμα Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, με στόχο την υποστήριξη της ψυχικής υγείας των μαθητών και την προαγωγή ενός ασφαλούς και υγιούς σχολικού περιβάλλοντος.

Για ραντεβού μπορείτε να καλέσετε την εθνική τηλεφωνική γραμμή 1566 και για περαιτέρω συμβουλευτική υποστήριξη, γονείς και εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με το εξειδικευμένο Ιατρικό και Επιστημονικό προσωπικό του Νοσοκομείου Τρικάλων στα τηλέφωνα: 24313 50204 – 719 – 628.