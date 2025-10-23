Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων το τραγικό έγκλημα με θύμα τη 54χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του ίδιου της του παιδιού. Ο 18χρονος γιος της φέρεται να την έπνιξε με πετσέτα μέσα στο σπίτι τους, ένα έγκλημα που έχει βυθίσει στο πένθος όχι μόνο το χωριό τους αλλά ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Μαρτυρίες συγγενών και γειτόνων

Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές ανθρώπων που γνώριζαν την οικογένεια. Συγγενής του 18χρονου αποκάλυψε πως τα δύο παιδιά είχαν μείνει με τον πατέρα τους μετά το διαζύγιο:

«Τα άφησε μικρά όταν χώρισε από τον πατέρα τους. Τα άφησε και τα μεγάλωσε ο πατέρας τους. Το κοριτσάκι ήταν εδώ το καλοκαίρι, σπουδάζει στον Βόλο. Ο 18χρονος το καλοκαίρι ήταν στο χωριό. Τώρα τι έπαθε δεν ξέρω. Ήρεμος ήταν, στον Βόλο ήταν και ο πατέρας του. Άμα τα παράτησε η μάνα τους, τι θα έκαναν τα παιδιά; Δεν θα έμεναν με τον πατέρα τους;», είπε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχα, μία θεία της 54χρονης μίλησε στον ΑΝΤ1 περιγράφοντας τη σχέση μητέρας και παιδιών:

«Όταν χώρισαν οι γονείς, τα παιδιά πήγαν με τον πατέρα τους. Το διάλεξε ο μικρός, αγαπούσε πιο πολύ τον μπαμπά γιατί η μάνα δούλευε, ήταν δημόσιος υπάλληλος, στη Δημαρχία. Πήγαινε και ψώνιζε για τα παιδιά, τους έπαιρνε ό,τι ήθελαν και φρόντιζε και την κόρη που σπουδάζει τώρα στον Βόλο. Ο 18χρονος κάθε Σαββατοκύριακο ερχόταν στο χωριό, έπαιζε με τα παιδιά της γειτονιάς. Ήταν ήρεμο παιδί».

Η αποξένωση μητέρας και γιου

Φίλη της μητέρας, η δικηγόρος Χριστίνα Μητρονάτσιου, μίλησε στο MEGA αλλά και στο Ράδιο Ζυγός και τόνισε:

«Ήταν πολύ προβληματισμένη με τα παιδιά της. Ήταν αξιοπρεπής μητέρα, σωστή, εργαζόμενη, που πάσχιζε για τα παιδιά της. Έτρεχε σε ψυχολόγους και συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, προσπαθούσε να βοηθήσει τον γιο της. Το παιδί είχε να την επισκεφτεί δύο χρόνια. Έλεγε ‘πρέπει να βρω τρόπο να τον βοηθήσω’. Ότι και να έκανε δικαστικά, δεν μπορούσε να ανακτήσει την επικοινωνία μαζί τους».

Η ίδια επισημαίνει ότι μετά το διαζύγιο η γυναίκα είχε βρεθεί αντιμέτωπη με δυσκολίες επικοινωνίας και συναισθηματικής απόστασης, κάτι που την είχε επηρεάσει βαθιά.

Η τραγωδία που συγκλόνισε τα Τρίκαλα

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν ο νεαρός ομολόγησε την πράξη του. Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες και τα κίνητρα, με την τοπική κοινωνία να παρακολουθεί συγκλονισμένη μια οικογενειακή τραγωδία που έμελλε να έχει φρικτό τέλος.

Η υπόθεση έχει φέρει στο προσκήνιο ζητήματα ψυχικής υγείας, οικογενειακής αποξένωσης και κοινωνικής σιωπής — θέματα που πολλές φορές παραμένουν στο περιθώριο, μέχρι να φτάσουν στην απόλυτη τραγωδία.