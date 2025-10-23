Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Φαρκαδόνας πραγματοποίησαν με επιτυχία ενημερωτική ημερίδα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ζωής, ελπίδας και ενότητας σε όλες τις γυναίκες της περιοχής.

Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η Πρόεδρος της Αντικαρκινικής Εταιρείας Τρικάλων, κα Μαρία Κανάρα, Χειρουργός Μαστού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, η οποία με απλό και κατανοητό τρόπο τόνισε τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της τακτικής πρόληψης. Η συμμετοχή των γυναικών της Φαρκαδόνας και των γύρω κοινοτήτων έδειξε πως όταν ενωνόμαστε με στόχο την ενημέρωση και την υγεία, μπορούμε να σώσουμε ζωές.

Μ.Καναρά : «Ο καρκίνος του μαστού δεν είναι ανίκητος. Όσο πιο έγκαιρα διαγνωστεί, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες πλήρους ίασης. Η πρόληψη και ο τακτικός έλεγχος αποτελούν το ισχυρότερο όπλο που έχουμε στα χέρια μας. Μία απλή μαστογραφία, μια επίσκεψη στον γιατρό, μπορούν να σώσουν ζωές. Καλώ όλες τις γυναίκες να αγαπήσουν τον εαυτό τους, να μην αμελούν τον έλεγχο, όσο καλά κι αν νιώθουν. Η γνώση, η ενημέρωση και η υπευθυνότητα είναι η πραγματική ασπίδα προστασίας απέναντι στην ασθένεια. Η πρόληψη δεν είναι φόβος, είναι δύναμη και ζωή.»

Η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών κ. Σοφία Γκάγκα έδωσε το δικό της μήνυμα: Ας συνεχίσουμε όλες μαζί να διαδίδουμε το μήνυμα: Η πρόληψη σώζει. Η αγάπη για τον εαυτό μας είναι η αρχή κάθε νίκης.

Ένα μεγάλο μπράβο στο Κέντρο Κοινότητας Φαρκαδώνας και τον Σύλλογο Γυναικών για την πρωτοβουλία, καθώς και σε όλες τις γυναίκες που παρευρέθηκαν, δείχνοντας πως η δύναμη της γυναίκας της περιφέρειας είναι παράδειγμα προς μίμηση! Το παρών στην εκδήλωση έδωσε η Άννα Μπέλτσιου, της Act4v -ΕΝ ΔΡΑΣΗ και το μέλος της Αντικαρκινικής Τρικάλων Μαίρη Σιμίτα.