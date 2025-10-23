Με την απειλή της βροχής στο νου μας, ακυρώσαμε την προγραμματισμένη για τα ψηλά διαδρομή της περασμένης Κυριακής και επιλέξαμε μια κοντινή πεζοπορία. Η εύκολη όπως πάντα λύση είναι η ευρύτερη περιοχή των Μετεώρων, η μεγάλη έκταση της οποίας προσφέρει πλήθος διαφορετικών διαδρομών.

Αφετηρία μας ο Άγιος Δημήτριος, ένας ημιορεινός οικισμός στο βόρειο τμήμα των Μετεώρων. Βρίσκεται κοντά στην ανατολική όχθη του ποταμού Μύκανη σε υψόμετρο 350 μ. Απέχει 38 χλμ. περίπου ΒΔ. των Τρικάλων. Μέχρι το 1974 ο οικισμός ονομαζόταν Τσιούγκουρο ή Τσούγκουρο. Τα λίγα σπίτια του είναι χτισμένα γύρω από την πλατεία και περιβάλλεται από τους χαρακτηριστικούς κροκαλοπαγείς σχηματισμούς των Μετεώρων. Εντυπωσιακά βράχια που χωρίζονται από φαράγγια. Στην έξοδο του οικισμού τα ρέματα των φαραγγιών ενώνονται σε ένα κεντρικό με κατάληξη τον Μύκανη.

Ξεκινώντας από το κέντρο του χωριού ακολουθήσαμε το φρεσκοανοιγμένο μονοπάτι Δ2 που μετά από 7,2 χλμ φτάνει στο χωριό Γάβρος, στη ΒΑ πλευρά των Μετεώρων. Άρτια σημαδεμένο, με παγκάκια και κιόσκια κατά μήκος του, ακόμα και καλαθάκια για τα σκουπίδια. Εύκολη πορεία για κάθε αρχάριο πεζοπόρο και μακάρι να ανοιχτούν και άλλα τέτοια για να γίνει αυτό το μοναδικό τοπίο κτήμα του καθενός.

Στην αρχή ακολουθεί την πορεία του ρέματος έχοντας αριστερά απόκρημνα βράχια, νοτισμένα από τις τελευταίες βροχές. Στη συνέχεια μπαίνει σε πυκνό δρυοδάσος, από αυτά που χαρακτηρίζουν την περιοχή και της δίδουν τον μοναδικό της χαρακτήρα.

Φτάνοντας στο ψηλότερο σημείο του μονοπατιού αφήνουμε τη συνέχειά του και στρίβουμε αριστερά για να συναντήσουμε τον χωματόδρομο που καταλήγει στη μεγάλη κεραία του ΟΤΕ. Από εδώ και πέρα δεν υπάρχει μονοπάτι, κινούμαστε κατά βούληση. Κατηφορίζουμε με κατεύθυνση νότια σε πολύ πυκνή βλάστηση, καθώς δεν υπάρχουν πλέον κοπάδια να την περιορίζουν. Στο τέλος του δάσους, στην άκρη του βράχου κάνουμε μια στάση για να απολαύσουμε τη θέα προς τις ανταριασμένες κορυφές της Πίνδου. Χαμηλά, στο τέλος της χαράδρας, ξεχωρίζουν οι στέγες των σπιτιών του οικισμού από τον οποία μας χωρίζουν δυο φαράγγια και ένας μεγάλος επιμήκης βράχος.

Κατηφορίζουμε σε δάσος και ανεβαίνουμε στον βράχο έχοντας κάτω στο βάθος το μονοπάτι Δ2 από το οποίο μας χαρίζει μια υψομετρική διαφορά 200 περίπου μέτρων και μια πολύ απότομη πλαγιά. Κατηφορίζουμε προσεκτικά αποφεύγοντας τις νεροσυρμές και βρισκόμαστε στον Άγιο Δημήτριο μετά από 7,5 χιλιόμετρα όμορφης πορείας που διήρκησε περίπου 3 ώρες.

Ώρα να ξεκουραστούμε απολαμβάνοντας τον καφέ μας στο μαγαζί της πλατείας.

