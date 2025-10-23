Ξεχωριστή εκδήλωση – αφιέρωμα στους παππούδες και τις γιαγιάδες πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στο ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ» του Δήμου Τρικκαίων, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και χαράς. Το αφιέρωμα οργάνωσε το εκπαιδευτικό προσωπικό της δομής, με στόχο να τιμήσουν όλοι, παιδιά και εκπαιδευτικοί, τους ανθρώπους που κρατούν τις ρίζες μας ζωντανές και γεμίζουν τις παιδικές καρδιές με ιστορίες, σοφία και τρυφερότητα.

Παππούδες και γιαγιάδες συγκεντρώθηκαν μαζί με τα εγγόνια τους στον χώρο του ΚΔΑΠ και συμμετείχαν όλοι μαζί σε μια σειρά από δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους. Τα παιδιά μαζί με τους αγαπημένους τους παππούδες και γιαγιάδες δημιούργησαν αναμνηστικές κάρτες, τις οποίες ζωγράφισαν από κοινού, αποτυπώνοντας επάνω την παλάμη τους – ένα όμορφο σύμβολο σύνδεσης και αγάπης ανάμεσα στις δύο γενιές.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβάλλονταν φωτογραφίες που είχαν φέρει τα ίδια τα παιδιά, ξυπνώντας γλυκές αναμνήσεις και συγκίνηση. Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μελωδίες από κιθάρα, που πρόσθεσαν χαμόγελα και μια ιδιαίτερη νότα στη ζεστή ατμόσφαιρα της ημέρας.

Το αφιέρωμα ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς χορούς, αλλά και χορούς ντίσκο της δεκαετίας του ’70. Χόρεψαν και διασκέδασαν όλοι μαζί, παιδιά, παππούδες, γιαγιάδες και εκπαιδευτικοί, σε κλίμα ενθουσιασμού και χαράς.

Οι καλεσμένοι φεύγοντας απόλαυσαν διάφορα γλυκίσματα και παρέλαβαν την αναμνηστική κάρτα που δημιούργησαν με τα εγγόνια τους, παίρνοντας μαζί τους μια γλυκιά ανάμνηση από τη ξεχωριστή αυτή ημέρα.