Το Έργο των Δύο Χαρακτήρων, που παίζεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Φούρνος στην Αθήνα, έρχεται για δύο παραστάσεις στα Τρίκαλα.

Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 21.00

Στον Δημοτικό Κινηματογράφο Τρικάλων, Μύλος Ματσόπουλου

«…τι θα ήμουν χωρίς τα σύμβολά μου;»

Τενεσί Ουίλιαμς

Το Έργο των Δύο Χαρακτήρων αποτελεί δημιουργία της ύστερης περιόδου του Τενεσί Ουίλιαμς, κατά την οποία, επηρεασμένος από συγγραφείς όπως ο Σάμουελ Μπέκετ και ο Χάρολντ Πίντερ, πειραματίστηκε με ένα νέο ύφος γραφής, και παρουσίασε έργα πολύ διαφορετικά από εκείνα που τον είχαν καθιερώσει ως έναν από τους σπουδαιότερους θεατρικούς συγγραφείς παγκοσμίως. Ο Ουίλιαμς το δούλευε για χρόνια, δημιουργώντας τρεις εκδοχές, που παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ τους. Ανέβηκε για πρώτη φορά στο θέατρο το 1967 στο Λονδίνο και το Σικάγο ως The Two-Character Play· η δεύτερη εκδοχή με τίτλο Outcry παρουσιάστηκε στη Νέα Υόρκη το 1971 και το 1973· η τρίτη με τίτλο και πάλι The Two-Character Play ανέβηκε το 1975. Αυτή η τελευταία εκδοχή ήταν που ο συγγραφέας επέλεξε να συμπεριλάβει στον 5ο τόμο των έργων του, The Theatre of Tennessee Williams, και αυτή παρουσιάζεται στην παράσταση. Ο Ουίλιαμς πίστευε πως Το Έργο των Δύο Χαρακτήρων ήταν το αριστούργημά του και δήλωνε «βρίσκεται ιδιαίτερα κοντά στο μεδούλι της ύπαρξής μου, όπου κι αν βρίσκεται αυτή».

Ο Φελίς και η Κλαιρ Ντεβότο είναι ηθοποιοί και αδέρφια. Όταν εγκαταλείπονται από το θίασό τους σε ένα θέατρο μιας άγνωστης πόλης, ολομόναχοι και αντιμέτωποι με το κοινό που καταφτάνει, αποφασίζουν να παίξουν «Το Έργο των Δύο Χαρακτήρων», ένα έργο του Φελίς, το οποίο φαίνεται να περιλαμβάνει πολλά στοιχεία από την προσωπική τους ζωή. Γεγονότα, αναμνήσεις και τραύματα ζωντανεύουν στη σκηνή από τα δύο αδέρφια. Το θέατρο αποτελεί θεμελιώδη συνθήκη ύπαρξης γι’ αυτούς, το μόνο μέσο αυτοπροσδιορισμού που διαθέτουν. Παίζουν τη ζωή τους, τη δραματοποιούν για να την καταλάβουν, αυτοσχεδιάζουν πάνω στη μνήμη, δημιουργούν τη δική τους ιστορία και αγωνίζονται να ορίσουν την ταυτότητά τους, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το σκληρό παρελθόν μέσω του θεάτρου, να μεταμορφώσουν το τραύμα σε τέχνη και μέσω της τέχνης να λυτρωθούν.

Μετάφραση: Στέλιος Γιαννακός, Νικόλας Καλόγηρος, Αναστασία-Ραφαέλα Κονίδη

Σκηνοθεσία: Στέλιος Γιαννακός

Επιμέλεια σκηνικού – κοστουμιών: Αλέγια Παπαγεωργίου

Φωτισμοί: Στέβη Κουτσοθανάση

Μουσική: Βασίλης Αγγελόπουλος

Sound design: Σταύρος Μαρκάλας

Video art -Trailer: Μαίρη Θηβαίου

Κίνηση: Έλσα Σίσκου

Φωτογραφίες: Σπύρος Περδίου, Χρήστος Βασιλόπουλος

Αφίσα: Αναστασία Δαφερέρα

Επικοινωνία παράστασης: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου

Παραγωγή: Amor fati theatre group

Παίζουν: Στέλιος Γιαννακός, Ιωάννα Σίσκου

Info

Διάρκεια: 80΄

Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό 12€, Μειωμένο (Φοιτητικό. Α.Μ.Ε.Α., Άνω των 65) 10€,

Πληροφορίες: 6948046935

ΕΙσιτηρια:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-ergo-ton-dyo-xaraktiron-trikala