Με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, σας προσκαλούμε σε μια ξεχωριστή εκδήλωση τιμής και μνήμης, που θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Ζωγραφικής την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου και ώρα 4 μ.μ., με στόχο να προσεγγίσουμε δημιουργικά και καλλιτεχνικά το ιστορικό νόημα της ημέρας.

Μέσα από τη ζωγραφική, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τα ιδανικά της ελευθερίας, της ειρήνης και της ενότητας, εμπνεόμενα από τα γεγονότα του 1940 και τους ήρωες της εποχής. Το εργαστήριο περιλαμβάνει δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη φαντασία, τη συνεργασία και τη γνωριμία με την ιστορική μας κληρονομιά.

Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί με σεβασμό, δημιουργικότητα και εθνική υπερηφάνεια!