Στο νοσοκομείο εισήχθη το πρωί της Πέμπτης ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Τρικκαίων, Γιώργος Ηλιάδης, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση χρόνιου προβλήματος υγείας.

Με τον γνωστό του αυτοσαρκασμό, έκανε ανάρτηση λίγο πριν την επέμβαση γράφοντας:

«Πάμε για έναν βαθύ ύπνο 6 ωρίτσες… 💉😴💪»

Φίλοι, συνεργάτες και πολίτες έσπευσαν να του ευχηθούν περαστικά και ταχεία ανάρρωση, στέλνοντας θερμά μηνύματα συμπαράστασης και ευχές για γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντά του.

Του ευχόμαστε περαστικά και να επιστρέψει σύντομα στα καθήκοντά του.