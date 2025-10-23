Με εξαιρετική επιτυχία και μαζική συμμετοχή ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, η πρωτοποριακή βιωματική περιήγηση και ο Ιστορικός Περίπατος στην πόλη των Τρικάλων, μία δράση που διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων σε συνεργασία με το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ).

Η δράση, ενταγμένη στους ετήσιους εορτασμούς για την απελευθέρωση της πόλης από τις κατοχικές δυνάμεις (18 Οκτωβρίου 1944), είχε έναν ιδιαίτερο και κεντρικό στόχο: την επιμόρφωση και την ενεργό εμπλοκή των στελεχών της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, οι Διευθυντές/ντριες από Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία του Δήμου Τρικκαίων συμμετείχαν για πρώτη φορά σε μία τέτοιου είδους βιωματική εκπαιδευτική εμπειρία.

Σύνδεση με το μάθημα της Τοπικής Ιστορίας

Η πρωτοβουλία αυτή αποκτά στρατηγική σημασία, καθώς συνδέεται άμεσα με την ένταξη του μαθήματος της Τοπικής Ιστορίας στα προγράμματα των Δημοτικών Σχολείων. Οι Διευθυντές/ντριες, ως πολλαπλασιαστές γνώσης στις σχολικές τους μονάδες, απέκτησαν:

Βιωματική Γνώση των Σημείων Αναφοράς: Οι συμμετέχοντες περιηγήθηκαν σε κομβικά ιστορικά σημεία της πόλης, όπως: Περίπατος Α’ : Άγιος Νικόλαος, Γέφυρα Τρικκαίογλου, Γέφυρα «Ντίκου», Παλαιό Γυμνάσιο, Παλαιό Δεσποτικό, Λαογραφικό Μουσείο,.

: Άγιος Νικόλαος, Γέφυρα Τρικκαίογλου, Γέφυρα «Ντίκου», Παλαιό Γυμνάσιο, Παλαιό Δεσποτικό, Λαογραφικό Μουσείο,. Περίπατος Β’: Μνημείο του Ολοκαυτώματος, Κεντρική Πλατεία και άγαλμα του Σαράφη, Κεντρική Γέφυρα, Άγαλμα Επονιτών, Πανελλήνιο. Τεκμηρίωση από Ειδικούς: Υπό την καθοδήγηση των διακεκριμένων ιστορικών, κ. Δημητρίου Κωνσταντινίδη και κ. Κώστα Μιχαλάκη, οι εκπαιδευτικοί έλαβαν τεκμηριωμένες μαρτυρίες και γνώσεις για τα κρίσιμα γεγονότα της Κατοχής και της Απελευθέρωσης. Εργαλεία για τη Διδασκαλία: Η δράση προσέφερε στους Διευθυντές/ντριες μια ζωντανή εμπειρία του χώρου, επιτρέποντάς τους να μεταφέρουν στους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους και, εν τέλει, στους μαθητές, μεθόδους σύνδεσης της θεωρίας με την ενεργό συμμετοχή και την απτή ιστορική πραγματικότητα του τόπου.

Ο Διευθυντής της ΔΙ.Π.Ε. Τρικάλων, Δρ. Χρήστος Τρικάλης, ευχαρίστησε θερμά τους ιστορικούς και όλους τους συμμετέχοντες, υπογραμμίζοντας ότι η δράση αποτελεί ουσιαστική ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου και ενθάρρυνε τους Διευθυντές/ντριες να λειτουργήσουν ως πρότυπα ενεργού εμπλοκής και προώθησης της βιωματικής μάθησης, θέτοντας τα θεμέλια για μια βαθύτερη κατανόηση της Τοπικής Ιστορίας από τους μαθητές των Τρικάλων.