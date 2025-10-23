Την Πέμπτη 16/10/2025, το προσωπικό της 1ης ΤΟΜΥ Τρικάλων πραγματοποίησε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με ομιλία στους Ωφελούμενους πολίτες του Α΄ ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων, με θέμα «Διατροφή στην Τρίτη ηλικία», σε αίθουσα του Α΄ ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με στόχο την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών στους ηλικιωμένους.

Το παρόν έργο πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.