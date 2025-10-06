Σύμφωνα με πληροφορίες από kriti360.gr, για χιουμοριστικούς αλλά και διαφημιστικούς λόγους ο γαμπρός που είναι ο ιδιοκτήτης του γραφείου Σφακιανάκη στα Χανία επέλεξε έναν πρωτόγνωρο τρόπο να ανακοινώσει τον γάμο του

Το γραφείο τελετών Σφακιανάκη στα Χανιά το οποίο και στο παρελθόν έχει αποδείξει ότι δεν του λείπει το χιούμορ ξαναχτύπησε.

Μετά τους αναπτήρες που έγραφαν «το κάπνισμα μάς φέρνει πιο κοντά», το γραφείο τελετών έβγαλε αγγελτήριο γάμου σε κηδειόχαρτο!

Οι διαφημιστικοί αναπτήρες του γραφείου τελετών /Φωτογραφία: kriti360.gr Δεν πρόκειται, φυσικά, για κάποιον πελάτη, αλλά για τον γάμο του γιου του ιδιοκτήτη που παντρεύεται την εκλεκτή της καρδιάς του. Στην ανακοίνωση, στο σημείο που κανονικά αναγράφεται η λέξη «κηδεία», είναι η λέξη «γάμος» και από κάτω ακολουθούν τα ονόματα του ζευγαριού.