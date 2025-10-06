Το Στρασβούργο δεν είναι μόνο μια πόλη που μαγεύει με τα κανάλια της και τα ξύλινα σπίτια, είναι και ένας προορισμός που σε ταξιδεύει μέσα από τις γεύσεις του. Καθίσαμε σε ένα από τα παραδοσιακά εστιατόρια της πόλης και δοκιμάσαμε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της αλσατικής κουζίνας, που συνδυάζει τη γαλλική φινέτσα με τις γερμανικές επιρροές.

Το τραπέζι μας γέμισε με αρώματα και χρώματα. Ξεχωρίσαμε το baeckeoffe, ένα πιάτο-σύμβολο της Αλσατίας: κρέατα και λαχανικά σιγομαγειρεμένα σε λευκό κρασί, που φτάνουν στο τραπέζι μέσα σε πήλινη κατσαρόλα. Η γεύση του πλούσια και ζεστή, θυμίζει σπιτικό φαγητό που κουβαλά ιστορία αιώνων.

Δίπλα του, η διάσημη tarte flambée (ή flammekueche), η λεπτή και τραγανή ζύμη που θυμίζει πίτσα αλλά έχει τη δική της ταυτότητα: κρέμα, κρεμμύδια, μπέικον και τυρί λιώνουν μαζί σε έναν συνδυασμό απλό αλλά ακαταμάχητο. Ένα πιάτο που συνοδεύει ιδανικά ένα ποτήρι λευκό αλσατικό κρασί.

Ακόμη και τα πιάτα που σερβιρίστηκαν είχαν τη δική τους ιστορία· ζωγραφισμένα με φιγούρες από την παραδοσιακή ενδυμασία της περιοχής, μας напом reminded ότι εδώ η γαστρονομία είναι άρρηκτα δεμένη με τον πολιτισμό.

Το Στρασβούργο σε κερδίζει όχι μόνο με τις εικόνες του αλλά και με τις γεύσεις του. Και κάθε γεύμα είναι ένας ακόμη τρόπος να ανακαλύψεις την ψυχή της Αλσατίας.

👉Οι τιμές στα περισσότερα εστιατόρια στο Στρασβούργο μπορεί να θεωρηθούν «τσιμπημένες», με τα πιάτα να κυμαίνονται από 22 έως 30 ευρώ. Παρόλα αυτά, αν έρχεστε από την Ελβετία – όπως εμείς – θα σας φανεί ότι… φάγατε σχεδόν τζάμπα! Όπως και να έχει, η εμπειρία να δοκιμάσετε παραδοσιακά αλσατικά πιάτα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ακριβώς δίπλα στον Καθεδρικό, αξίζει.

