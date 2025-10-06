Υλικά :

1/2 κιλό ώριμα κυδώνια καθαρισμένα

1 ποτήρι νερό

1/2 κιλό ζάχαρη

1 φλιτζάνι καρύδια

1 κλωνάρι αρμπαρόριζα

Το χυμό από μισό λεμόνι

Εκτέλεση :

Καθαρίζουμε τα κυδώνια, αφαίρεσε την καρδιά με τα κουκούτσια και κόψε σε μικρά κυβάκια. Βάζουμε σε μια ευρύχωρη κατσαρόλα μαζί με το νεράκι να σιγοβράσουν για 10′ λεπτά περίπου. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και συνεχίζουμε το βράσιμο σε χαμηλή φωτιά, να λιώσει και να δέσει το γλυκό. Αφού δούμε το κυδώνι να δένει και να παίρνει κόκκινο σκούρο χρώμα προσθέτουμε το χυμό λεμονιού, τα καρύδια και την αρμπαρόριζα. Αφήνουμε τα υλικά να πάρουν μια βράση όλα μαζί και κατεβάζουμε από τη φωτιά. Το βάζουμε σε αποστειρωμένα βάζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το γλυκό γίνεται κόκκινο γιατί δεν το βάζουμε σε νερό με λεμόνι μέχρι να τα καθαρίσουμε όλα.

Καλή επιτυχία.

Την συνταγή μας έδωσε η Μαργαρίτη Κωνσταντίνα.