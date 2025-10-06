12 όμορφα πράγματα να κάνεις με το παιδί σου πριν πάει στο νηπιαγωγείο

Όσο κι αν προσπαθούμε να κρατήσουμε τον χρόνο, εκείνος τρέχει μπροστά. Γράφω αυτές τις γραμμές προσπαθώντας ακόμη να συνειδητοποιήσω πως η κόρη μου ετοιμάζεται για το λύκειο. Το λύκειο! Θυμάμαι ακόμα την πρώτη της μέρα στο νηπιαγωγείο – τη μικρή της τσάντα, τα δάκρυα (κυρίως τα δικά μου), και τώρα… εδώ είμαστε.

Το καλοκαίρι είναι γεμάτο βόλτες, παγωτά, ήλιο και παιδικά γέλια, μα στο πίσω μέρος του μυαλού υπάρχει πάντα εκείνη η μικρή φωνούλα: «Πάει… μεγάλωσε».

Αν νιώθεις κι εσύ έτσι – περήφανη, συγκινημένη, λίγο χαμένη και λίγο πιο δεμένη – αυτό το άρθρο είναι για σένα. Έχω περάσει απ’ αυτό το μονοπάτι (και συνεχίζω να το περνάω), και συγκέντρωσα μερικές ιδέες για πράγματα που μπορείς να κάνεις με το παιδί σου πριν ξεκινήσει το νηπιαγωγείο.

Άλλες είναι πρακτικές, άλλες συναισθηματικές, όλες όμως έχουν ένα κοινό στόχο: να περάσετε ποιοτικό, αληθινό χρόνο μαζί.

Γιατί, ναι, θα πάει σχολείο. Ναι, θα μεγαλώσει. Αλλά μέχρι τότε… έχουμε μερικές υπέροχες στιγμές να δημιουργήσουμε.

Βάλε λοιπόν έναν καφέ — ή ένα ποτηράκι κρασί, αν είναι απόγευμα — και δες 12 πράγματα που μπορείτε να κάνετε μαζί πριν ξεκινήσει το νηπιαγωγείο.

1. Φτιάξτε μαζί ένα ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης

Μια-δυο εβδομάδες πριν ξεκινήσει το σχολείο, φτιάξτε ένα «ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης». Κάθε μέρα μπορείτε να ανοίγετε ένα φάκελο ή κουτάκι που θα περιέχει κάτι μικρό και χαρούμενο: ένα αυτοκόλλητο, ένα σημειωματάκι αγάπης ή κάτι χρήσιμο για το σχολείο, όπως ένα καινούργιο παγουρίνο.

2. Βγάλτε μια φωτογραφία «Πρώτη μέρα»

Αποτύπωσε τη στιγμή! Διάλεξε ένα ρούχο, φτιάξε μια ταμπέλα με το «Πρώτη μέρα στο νηπιαγωγείο» και τράβηξε τη φωτογραφία. Αν συνεχίσεις την ίδια παράδοση κάθε χρόνο, θα έχεις έναν υπέροχο φάκελο γεμάτο αναμνήσεις. (Όχι δεν θα σου προτείνω να την ανεβάσεις στο διαδικτύο – κράτη τη για εσένα)

3. Ημερολόγιο συναισθημάτων ή «Βάζο δύναμης»

Γράψτε μαζί μικρές φράσεις ενθάρρυνσης ή θετικές σκέψεις (π.χ. «Μπορώ να τα καταφέρω!», «Είμαι γενναίος/γενναία!») και βάλτε τις σ’ ένα βαζάκι. Κάθε πρωί τραβάτε μία για να ξεκινά η μέρα με θετικότητα.

4. Βιντεάκι «Ποιος είμαι τώρα»

Τραβήξτε ένα μικρό βίντεο όπου το παιδί απαντάει σε ερωτήσεις: «Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό;», «Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις;», «Τι σε κάνει χαρούμενο;» — Είναι ένα μικρό διαμάντι που θα λατρέψετε να δείτε ξανά στο μέλλον.

5. Πάρτε ρεπό και κάντε κάτι μαζί

Διάλεξε μία μέρα χωρίς υποχρεώσεις. Ούτε δουλειά, ούτε ψώνια, ούτε μαγείρεμα. Απλώς κάντε ό,τι θέλει το παιδί: παιδική χαρά, παγωτό, κινηματογράφο ή απλά βόλτα με ποδήλατο. Μια μέρα αφιερωμένη σ’ εσάς τους δύο.

6. Διαβάστε μαζί βιβλία για το νηπιαγωγείο

Υπάρχουν παιδικά βιβλία που περιγράφουν τη ζωή στο σχολείο με γλυκό τρόπο. Είναι τέλειος τρόπος για να ανοίξετε συζητήσεις και να εξοικειωθεί με τη νέα ρουτίνα.

7. Παίξτε «σχολείο»

Τα παιδιά αγαπούν το παιχνίδι ρόλων. Παίξτε ότι είστε στο σχολείο: ένας είναι ο δάσκαλος, ο άλλος μαθητής. Μέσα από το παιχνίδι αυτό μπορούν να εξοικειωθούν με την ιδέα της τάξης, της σειράς, των δραστηριοτήτων.

8. Γράψτε ένα γράμμα στον μελλοντικό του εαυτό

Μπορεί να είναι κάτι απλό: «Τι αγαπάς τώρα; Ποιος είναι ο καλύτερός σου φίλος;». Κλείστε το σε έναν φάκελο και ανοίξτε το όταν τελειώσει το δημοτικό ή και αργότερα.

9. Επισκεφθείτε παππούδες και γιαγιάδες

Η αρχή της σχολικής χρονιάς είναι συχνά φορτωμένη. Κανονίστε μία μέρα με τους παππούδες ή άλλους συγγενείς για να περάσετε ποιοτικό χρόνο όλοι μαζί πριν αρχίσει η ρουτίνα.

10. Δείτε μαζί μια ταινία σε θερινό ή στο σαλόνι

Καλοκαίρι χωρίς παιδική ταινία δεν γίνεται. Στρώνετε μαξιλάρες στο πάτωμα, ποπ κορν, αναψυκτικά και… απολαύστε! Αν έχετε κοντά θερινό σινεμά, ακόμα καλύτερα!

11. Φτιάξτε μαζί σνακ για το σχολείο

Δοκιμάστε νέες ιδέες για το δεκατιανό. Τυλιχτά, φρουτοσαλάτες, muffins, πολύχρωμα σάντουιτς. Δείτε τι του αρέσει, τι μπορεί να ανοίξει μόνο του, τι θα φάει χωρίς γκρίνια. Θα σας γλιτώσει από άγχη τον Σεπτέμβρη!

12. Περάστε χρόνο απλά αγκαλιασμένοι

Κάποιες φορές, το μόνο που χρειάζεται ένα παιδί είναι λίγη παραπάνω αγκαλιά. Βραδινή ανάγνωση αγκαλιά, μεσημεριανός ύπνος παρέα, ένα χαλαρό απόγευμα στον καναπέ. Οι απλές στιγμές είναι τελικά οι πιο σημαντικές.

Ό,τι κι αν επιλέξετε να κάνετε, θυμήσου: το νηπιαγωγείο είναι μια νέα αρχή, όχι το τέλος της μαγείας. Είναι η συνέχεια. Το παιδί σου σε χρειάζεται εκεί, λίγο πιο δίπλα, με λίγη παραπάνω τρυφερότητα — και με πολλή εμπιστοσύνη πως μεγαλώνει σωστά.

πηγή :https://www.mothersblog.gr/paidi/ekpaideysi/story/157590/12-omorfa-pragmata-na-kaneis-me-to-paidi-sou-prin-paei-sto-nipiagogeio