Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν και περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης προσέγγισης της παθούσας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και της επικοινωνίας μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο.

Η ίδια η ηθοποιός βρέθηκε στο δικαστήριο, ωστόσο δεν επιθυμούσε να υποβάλει μήνυση εναντίον του πρώην συντρόφου της. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα αδικήματα διώκονται αυτεπάγγελτα, με αποτέλεσμα ο 49χρονος να παραπεμφθεί και να δικαστεί για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, βάσει των άρθρων 6 και 7 του Νόμου 3500/2006.

«Επικοινώνησα μαζί του επειδή είχε χαλάσει το αυτοκίνητό μου και ήρθε να πάρει τα κλειδιά για να με βοηθήσει. Τότε άρχισε να αναφέρεται σε ζητήματα του παρελθόντος και δημιουργήθηκε ένταση. Με χτύπησε ελαφρά δύο φορές στο πρόσωπο, όμως δεν κάλεσα αμέσως την αστυνομία, ειδοποίησα τον πατέρα του για να τον απομακρύνει. Αργότερα, επέστρεψε στο σπίτι μου, του άνοιξα και μου πέταξε ένα βιβλίο. Τότε κάλεσα την αστυνομία απλώς για να του γίνει σύσταση – δεν ήθελα να κινηθεί ποινική διαδικασία εναντίον του» είπε η Τζίνα Αλοιμόνου.

Από την πλευρά του, ο 49χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας: «Δεν τη χτύπησα και δεν θέλω να έχω πλέον καμία επαφή μαζί της. Εξάλλου, αφού μου άνοιξε την πόρτα, μάλλον δεν με θεωρεί επικίνδυνο. Δεν είχα πρόθεση να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση· είχαμε καλή σχέση. Αντιμετωπίζω και προβλήματα υγείας».