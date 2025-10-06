Advertisement
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Έσερνε και χτυπούσε με μανία 65χρονο: “Ήθελα να τον σκοτώσω” – Αναβιώνει η τραγωδία

Οκτ 6, 2025
in Θεσσαλία
Έσερνε και χτυπούσε με μανία 65χρονο: “Ήθελα να τον σκοτώσω” – Αναβιώνει η τραγωδία
Share on FacebookShare on Twitter

Με φρικιαστικές σκηνές βίας αναμένεται να ασχοληθεί το Μεικτό Ορκωτό Βόλου την Παρασκευή, όπου θα καθίσει στο εδώλιο ένας 28χρονος κάτοικος Λάρισας, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2024, όταν ο τότε 27χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του και παρέσυρε έναν 65χρονο πεζό. Αντί να σταματήσει, φέρεται να τον έσυρε με το όχημα, να έκανε όπισθεν και να τον ξαναχτύπησε.

Όταν το θύμα έχασε τις αισθήσεις του, ο κατηγορούμενος κατέβηκε από το όχημα και άρχισε να τον κλωτσά με μανία, πριν τον εγκαταλείψει αιμόφυρτο.

Λίγη ώρα αργότερα, ο δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και παραδόθηκε οικειοθελώς, δηλώνοντας στους αστυνομικούς ότι στόχος του ήταν να τον σκοτώσει.

Το θύμα εντοπίστηκε από γείτονες και τη σύζυγό του, βαριά τραυματισμένο, και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σπασμένα πλευρά και κατάγματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άγριο αυτό περιστατικό φέρεται να είχε ως αφορμή ζήτημα ερωτικής αντιζηλίας.

Η δίκη ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου, αλλά διακόπηκε για τις 10 του μήνα λόγω κωλύματος του συνηγόρου υπεράσπισης. Το αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο.

ΠΗΓΗ: gegonota.news

Tags:
Goodys

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

No Result
View All Result

© 2020 Trikalaview Crafted with ♡ i-sd