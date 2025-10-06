Έσερνε και χτυπούσε με μανία 65χρονο: “Ήθελα να τον σκοτώσω” – Αναβιώνει η τραγωδία

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2024, όταν ο τότε 27χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του και παρέσυρε έναν 65χρονο πεζό. Αντί να σταματήσει, φέρεται να τον έσυρε με το όχημα, να έκανε όπισθεν και να τον ξαναχτύπησε.

Όταν το θύμα έχασε τις αισθήσεις του, ο κατηγορούμενος κατέβηκε από το όχημα και άρχισε να τον κλωτσά με μανία, πριν τον εγκαταλείψει αιμόφυρτο.

Λίγη ώρα αργότερα, ο δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και παραδόθηκε οικειοθελώς, δηλώνοντας στους αστυνομικούς ότι στόχος του ήταν να τον σκοτώσει.

Το θύμα εντοπίστηκε από γείτονες και τη σύζυγό του, βαριά τραυματισμένο, και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σπασμένα πλευρά και κατάγματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άγριο αυτό περιστατικό φέρεται να είχε ως αφορμή ζήτημα ερωτικής αντιζηλίας.

Η δίκη ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου, αλλά διακόπηκε για τις 10 του μήνα λόγω κωλύματος του συνηγόρου υπεράσπισης. Το αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο.

