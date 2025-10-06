Το 1566 τρεντάρει τρελά.. στην ταινία του Υπουργείου Υγείας για τον νέο Πολυκαναλικό Μηχανισμό Εξυπηρέτησης που αλλάζει την πρόσβαση στο ΕΣΥ!

Έχετε δει την διαφήμιση που κάνει τους νεαρούς να προτείνουν trends, τους συνταξιούχους να δίνουν λύσεις, τις κυρίες να ξεματιάζουν, τις influencers να λένε το αυτονόητο… just saying, τους υπερήρωες να ψάχνουν τα εφημερεύοντα κι όλα αυτά γιατί κάποιος έχει έναν πόνο …κάπου; Μία πολυφωνία απόψεων αξίζει να έχει μία πολυκαναλική και αξιόπιστη απάντηση!

Το 1566 τρεντάρει στα θέματα υγείας γιατί φέρνει την πιο σημαντική αλλαγή στην πρόσβαση στο ΕΣΥ, με μία ευρηματική επικοινωνία! Καθένας μπορεί να αναγνωρίσει τον ευατό του ή τον διπλανό του στους ήρωες της ταινίας. Και για αυτό να ταυτιστεί και να ενδιαφερθεί για το καινούριο που ήρθε στη ζωή μας. Η τηλεφωνική γραμμή 1566 και 1566.gov.gr δημιουργεί μία νέα πραγματικότητα για την πρόσβαση στο ΕΣΥ.

Με ψηφιακή τεχνολογία αιχμής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η γραμμή 1566 αποτελεί μέρος του νέου Μηχανισμού Συντονισμού, Πλοήγησης και Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης του Υπουργείου Υγείας. Προωθεί την άμεση επικοινωνία του πολίτη με το σύστημα υγείας ενώ οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται τόσο τηλεφωνικά όσο και ψηφιακά, ανεξαρτήτως τόπου ή μέσου, εξασφαλίζοντας μεγίστη δυνατή προσβασιμότητα.

Τι προσφέρει το 1566

Σε αυτό το πρώτο στάδιο λειτουργίας του, οι πολίτες, μέσω του 1566, μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν 24/7 πληροφορίες για:

Γιατρούς (προσωπικούς και συμβεβλημένους),

Δομές υγείας και εφημερίες (φαρμακεία, νοσοκομεία),

Κλείσιμο ραντεβού μέσω ΗΔΙΚΑ σε Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και δημόσιες δομές Ψυχικής Υγείας,

Προληπτικές εξετάσεις και εμβολιασμούς,

Παραλαβή φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ),

Ταξιδιωτική ιατρική, καθώς και

Ενημέρωση που αφορά στον τρόπο υποβολής καταγγελίας

Από 1η Οκτωβρίου, η υπηρεσία θα επεκταθεί και στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, για κλείσιμο ραντεβού.