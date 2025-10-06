Πριν λίγες ημέρες απήχθησαν 500 αλληλέγγυοι άνθρωποι μεταξύ των οποίων και 26 Έλληνες πολίτες που μετέφεραν τρόφιμα και φάρμακα στην αποκλεισμένη Γάζα. Απαγωγή που έγινε από τον κατοχικό ισραηλινό στρατό σε διεθνή ύδατα, με πειρατική μέθοδο.

Αυτοί οι 500 άνθρωποι, από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, υπέστησαν στις ισραηλινές φυλακές εξευτελισμούς και βασανιστήρια πριν απελαθούν στις χώρες τους.

Αυτοί οι άνθρωποι και τα εκατομμύρια των ανθρώπων που διαδηλώνουν και διαμαρτύρονται σε όλη τη Γη για τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, σώζουν την τιμή όλων όσων θέλουν ακόμη να λέγονται άνθρωποι.

Σήμερα το πρωί, τα μέλη του Αυτοδιαχειριζόμενου Κοινωνικού Χώρου «Rossonero» ανάρτησαν πανό στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων σε ένδειξη αλληλεγγύης για τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla, τα πλοία των οποίων αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ προτού φτάσουν στη Γάζα.

Στη Γάζα που δεκαετίες αντιστέκεται, σφαγιάζονται άμαχοι, ακρωτηριάζονται από τις βόμβες κάτοικοι και πεθαίνουν παιδιά από την πείνα, βομβαρδίζονται νοσοκομεία και σχολεία, σκοτώνονται ευρωπαίοι παρατηρητές δημοσιογράφοι και όλα αυτά έχουν καταγραφεί από τα δυτικά μέσα. Ο ΟΗΕ χαρακτήρισε γενοκτονία αυτό που συντελείται και η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών μελών του αναγνώρισε έστω με τεράστια καθυστέρηση το παλαιστινιακό κράτος, όμως η σφαγή συνεχίζεται.

Ισχύει πια μια πρωτόγνωρη και τρομακτική για την ανθρωπότητα συνθήκη : οι διεθνείς αποφάσεις καταπατούνται απροκάλυπτα. Για τις τύχες όλου του πλανήτη αποφασίζει ο Τραμπ και για την Παλαιστίνη ο καταζητούμενος ως εγκληματίας πολέμου Νετανιάχου με την αμέριστη υποστήριξη και συνεργασία μαζί του. Η επίφαση της διεθνούς νομιμότητας έπαψε προ πολλού να υφίσταται.

Οι αποικιοκρατικές ευρωπαϊκές χώρες αναγκάζονται καθυστερημένα, κάτω από την μαχητική πίεση των πολιτών τους, να αλλάξουν την πολιτική τους απέναντι στο κράτος του Ισραήλ, αλλά το στοιχείο της υποκρισίας είναι κυρίαρχο αφού η στρατιωτική συνεργασία μαζί του συνεχίζεται απρόσκοπτα. Η Ελλάδα είναι κόμβος μεταφοράς οπλισμού, ο Μητσοτάκης φωτογραφίζεται με τον σιωναζί εγκληματία και το Ισραήλ παραμένει ο πολύτιμος στρατηγικός σύμμαχος.

Οι ισραηλινοί σιωνιστές είναι οι απόγονοι των ναζί που σκότωναν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης τους παππούδες τους. Και οι πολίτες θα είμαστε υπόλογοι απέναντι στην ιστορία αν δεν απαιτήσουμε με όλους τους τρόπους να σταματήσει η σφαγή και να ελευθερωθεί η μαρτυρική Παλαιστίνη.

Η αντίσταση των Παλαιστινίων διδάσκει αξιοπρέπεια.

Στη Γάζα κρίνεται η ανθρωπιά μας.

Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνικός Χώρος «Rossonero»