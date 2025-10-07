Μετά την απολογία τους χθες Δευτέρα ενώπιον της Ανακρίτριας, τα δύο δίδυμα αδέλφια που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της αναζήτησης χρυσών λιρών σε σπήλαιο στους Γόννους τέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους.

Υποχρεούνται δε, να εμφανίζονται μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους, ενώ παράλληλα τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Υπενθυμίζεται ότι στον 77χρονο, ο οποίος απολογήθηκε την περασμένη Πέμπτη, είχε επιβληθεί αντίστοιχα η τακτική παρουσία στο ΑΤ της περιοχής του.

Τα δίδυμα αδέρφια στην απολογία τους τόνισαν ότι δεν έψαχναν σε καμία περίπτωση για αρχαία σημειώνοντας: «Το αν κάναμε εμείς ανασκαφές ή έρευνες με τους συγκατηγορούμενους μας, με σκοπό την ανεύρεση ή αποκάλυψη αρχαίων, πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαστε, είναι ανασφαλές και αναπόδεικτο. Εδώ βέβαια υπάρχει η βασική διαφορά μεταξύ ανασκαφής και έρευνας. Αυτό βέβαια που δεν προέκυψε επουδενί, είναι ότι εμείς κάναμε έρευνα ή ανασκαφή με σκοπό την ανεύρεση αρχαίων. Αντιθέτως αυτό που κάναμε και προέκυψε από τις μαρτυρίες όλων, είναι ότι υπήρχε η «πληροφορία» για χρυσές λίρες.

Για τον σκοπό αυτό ψάχναμε σαν τρελοί και φτάσαμε στο σημείο αυτό. Καμία σχέση με αρχαία και οτιδήποτε σχετικό με αυτό, και ούτε γνωρίζαμε ότι το σημείο αυτό σε μια ορεινή και δύσβατη περιοχή αποτελεί αρχαιολογικό χώρο».