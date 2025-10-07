Τραγική κατάληξη είχε μια νυχτερινή βόλτα για δύο νεαρούς που επέβαιναν σε μηχανή, τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αργυρούπολης, όταν ο 21χρονος οδηγός σύμφωνα με το αστυνομικό ρεπορτάζ ενώ κινούταν με μεγάλη ταχύτητα και κατεύθυνση προς την Άνω Γλυφάδα, επιχείρησε να κάνει “σούζα”, έχασε τον έλεγχο της μηχανής και χτύπησε πάνω στη διαχωριστική νησίδα, τουμπάροντας στην άσφαλτο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο ίδιος και η 19χρονη συνεπιβάτιδα του Α.(Κ.) που έλκει τη καταγωγή της, όπως αναφέρει το elassona-city.gr, από την περιοχή της Ελασσόνας Λάρισας και συγκεκριμένα το χωριό Πύθιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι νεαροί εκτινάχθηκαν σε απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρων.

Στο σημείο κατέφθασε το ΕΚΑΒ όπου μετέφερε τους δύο άτυχους νέους στο Νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός” όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος, μετά το μοιραίο περιστατικό επάνω στη συγκεκριμένη λεωφόρο.

Ο 21χρονος οδηγός και η 19χρονη συνεπιβάτιδά του μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Προανάκριση για το δυστύχημα γίνεται από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στα δύο θύματα του τροχαίου.

Η είδηση σκόρπισε θλίψη στο Πύθιο και στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, αφού η μητέρα της αδικοχαμένης 21χρονης κατάγεται από την Ελασσόνα και διαμένει μαζί με την οικογένειά της στην πρωτεύουσα.