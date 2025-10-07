Ένας Τρικαλινός αγρότης έχει κατασκηνώσει εδώ και ώρες στην οδό Ανδρούτσου, έξω από το πολιτικό γραφείο του κ. Κώστα Σκρέκα, διαμαρτυρόμενος για τα χρήματα που –όπως υποστηρίζει– του οφείλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχοντας μαζί του ένα πτυσσόμενο κρεβάτι, κουβέρτες και δύο καρέκλες, έχει εγκατασταθεί στο πεζοδρόμιο της οδού όπου βρίσκεται το γραφείο του υπουργού, σε μία σιωπηλή αλλά ηχηρή διαμαρτυρία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τον κ. Καραμέρο, αγρότη από τον Άγιο Βησσαρίωνα, η πολύμηνη καθυστέρηση στις πληρωμές τον έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο. Για να τραβήξει την προσοχή των αρχών και της κοινωνίας, παραμένει έξω από το γραφείο του κ. Σκρέκα, απαιτώντας λύση και δικαιοσύνη.

Μάλιστα, όπως δηλώνει, σήμερα θα κάνει απεργία πείνας, όχι μόνο για τη δική του υπόθεση, αλλά και σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον πατέρα του δυστυχήματος των Τεμπών, κ. Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει τον δικό του αγώνα για την απόδοση ευθυνών και δικαίωση των θυμάτων.

Η εικόνα του αγρότη ξαπλωμένου στον δρόμο, δίπλα σε έναν τοίχο με γκράφιτι, μαρτυρά την απόγνωση αλλά και την αποφασιστικότητά του να φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους. Περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής στέκονται για να μιλήσουν μαζί του, ενώ δεν αποκλείεται η κινητοποίηση να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις τις επόμενες ώρες.