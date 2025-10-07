Σε έναν δρόμο της Λάρισας, μια ασημί Mercedes-Benz CLK πρώτης γενιάς τραβάει όλα τα βλέμματα. Όχι για τον κινητήρα της ή το εντυπωσιακό της bodykit, αλλά για τα λόγια που έχει γραμμένα πάνω της.

Από το καπό, την οροφή και το πορτμπαγκάζ, μέχρι τις πόρτες και τα φτερά, η Mercedes-Benz CLK είναι γεμάτη αποφθέγματα, σκέψεις και μανιφέστα, υπογεγραμμένα από κάποιον Χρήστο Μάλλιο.

Τα κείμενα έχουν έντονο λαϊκό και φιλοσοφικό χαρακτήρα. Από τη μία μιλούν για την αξία της αξιοπρέπειας: «Να σε ζηλεύουν πιο πολύ παρά να σε λυπούνται», τονίζοντας την ανάγκη να ζεις με τρόπο που εμπνέει σεβασμό κι όχι λύπηση.

Από την άλλη αναδεικνύουν την έννοια του «μάγκα» όχι ως κουτσαβάκη, αλλά ως κιμπάρη, σωστό, φιλήσυχο και κοσμικό άνθρωπο. Ο «μάγκας» του Μάλλιου είναι εκείνος που παραμένει τίμιος, που στέκεται με ευγένεια απέναντι στους άλλους. Ακόμα κι αν τον αδικεί η ζωή.

Στο καπό βρίσκουμε και πιο αιχμηρές φράσεις: «Καθένας το νούμερό του στην πλάτη του κουβαλάει», μια σαφής υπενθύμιση πως οι πράξεις μας μας ακολουθούν.

Υπάρχει ακόμα και σάτιρα, όπως το μεγάλο κείμενο στην οροφή με τίτλο «Περί… Κώλου», όπου ο συγγραφέας παίζει με τη λέξη, δίνοντας 10άδες εκδοχές και νοήματα.

Ωστόσο, βρίσκουμε τα στιχάκια ολίγον τι χοντροκομμένα και σεξιστικά. Χρήστο, χαριτωμένη η ομοιοκαταληξία αλλά είμαστε στο 2025, μήπως να αναθεωρήσεις τα γραφόμενα στην οροφή;

Σαν να χαλούν τη συνολική εικόνα. Και είναι κρίμα, γιατί στους δρόμους όπου όλα κινούνται γρήγορα, ο Μάλλιος σταματά τους περαστικούς με τις λέξεις του.

Τα γραπτά πάνω στο αμάξι φανερώνουν μια προσωπική στάση ζωής: Αντίσταση στην αδικία, ανάδειξη της τιμιότητας, ειρωνεία απέναντι στις μικρότητες και χιούμορ που ακουμπά τη σοφία του απλού λόγου.

Το αμάξι του Μάλλιου γίνεται σύμβολο: Ένας καθρέφτης της κοινωνίας, των αδυναμιών και των αξιών της. Μόνο μη διαβάσεις τι γράφει στην οροφή…

