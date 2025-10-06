Οι περισσότεροι από τους θύματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές από θραύσματα ή βρίσκονται σε κατάσταση σοκ

Συνελήφθη ένας Έλληνας ομογενής στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, μετά από ένα πρωτοφανές περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 16 ατόμων και προκάλεσε πανικό στο προάστιο Κρόιντον Παρκ.

Ο 60χρονος Αρτέμιος Μίντζας φέρεται να άνοιξε πυρ περίπου 50 φορές, στοχεύοντας τυχαία πεζούς, αυτοκίνητα και κτίρια, πριν τελικά συλληφθεί από τις ειδικές αστυνομικές δυνάμεις της Νέας Νότιας Ουαλίας αργά το βράδυ της Κυριακής.

Όπως μετέδωσε το ABC (Australian Broadcasting Corporation), η περιοχή τέθηκε υπό αποκλεισμό για πάνω από δύο ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι αστυνομικοί αντάλλαξαν πυρά με τον δράστη. Οι αρχές χαρακτήρισαν την επιχείρηση «εξαιρετικά επικίνδυνη». Ο Μίντζας πυροβολούσε αδιάκριτα από το παράθυρο του διαμερίσματός του, που βρισκόταν πάνω από μια επιχείρηση, προκαλώντας ζημιές σε 13 οχήματα και σε μια στάση λεωφορείου.

Στις 9:30 το βράδυ, οι ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο διαμέρισμα και συνέλαβαν τον 60χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, κυρίως από θραύσματα γυαλιών στο μάτι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Bankstown, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος και υποβάλλεται σε ψυχιατρική αξιολόγηση.

Ο Μίντζας αντιμετωπίζει συνολικά 25 κατηγορίες, ανάμεσά τους 18 για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη κατοχή όπλου και χρήση πυροβόλου όπλου για αποφυγή σύλληψης. Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανέφερε ότι οι τραυματίες φτάνουν τους 16, με πέντε από αυτούς να παραμένουν νοσηλευόμενοι.

Οι περισσότεροι από τους τραυματίες υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς από θραύσματα ή βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Ένας άνδρας περίπου 50 ετών δέχτηκε σφαίρες στον λαιμό και στο στήθος και χρειάστηκε να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, ωστόσο η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο αναπληρωτής διοικητής της αστυνομίας, Στίβεν Πάρι, δήλωσε πως ο δράστης «συνεργάζεται και επικοινωνεί κανονικά» με τις αρχές, ενώ σημείωσε ότι τα τελευταία 20 χρόνια είχε ελάχιστη επαφή με την αστυνομία και δεν υπήρχε κανένα καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικής ασθένειας. «Είναι απίστευτο πως δεν θρηνήσαμε θύματα. Σε 35 χρόνια υπηρεσίας, σπάνια έχω δει τέτοια περιστατικά με τυχαίους πυροβολισμούς σε πεζούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αστυνομία υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν το συμβάν με οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατία ή χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών. Παράλληλα, ερευνάται ο τρόπος με τον οποίο ο Μίντζας εξασφάλισε το όπλο και αν διέθετε νόμιμη άδεια οπλοκατοχής.