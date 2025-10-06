Μέσα σε γιορτινή ατμόσφαιρα, κάτω από το μονύδριο του Αγ. Θεοδοσίου στο Γάβρο Μετεώρων πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου η απονομή των βραβείων του Φωτογραφικού Διαγωνισμού που διοργάνωσε το Γεωπάρκο Μετεώρων – Πύλης στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας των Γηγενών Πληθυσμών.

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν με έργα τους μέλη των Φωτογραφικών Λεσχών Τρικάλων, Λάρισας και Βόλου, όπου κατατέθηκαν συνολικά 43 φωτογραφίες υψηλού καλλιτεχνικού προφίλ, από τις οποίες τρεις κέρδισαν τις αντίστοιχες διακρίσεις και τα χρηματικά έπαθλα. Το πρώτο βραβείο και χρηματικό έπαθλο 300 ευρώ κέρδισε η φωτογραφία του Αθανάσιου Σπανιά από τη Φωτογραφική Λέσχη Τρικάλων, το Δεύτερο βραβείο και χρηματικό έπαθλο 200 ευρώ η φωτογραφία του Δημήτρη Πάλη από τη Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας και το Τρίτο Βραβείο και έπαθλο 100 ευρώ η φωτογραφία της Ελευθερίας Καρασμάνογλου από τη Φωτογραφική Λέσχη Βόλου.

Τους νικητές επέλεξε η καλλιτεχνική επιτροπή που συστάθηκε επί τούτου από τους προέδρους των τριών Συλλόγων Επαγγελματικών Φωτογράφων Τρικάλων, Λάρισας και Μαγνησίας κ.κ. Βάσω Οικονόμου, Δημήτρη Γκουσκγούνη και Ιάσωνα Παλιούγκα αντίστοιχα.

Οι νικητές παρέλαβαν τα βραβεία τους στην ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Γεωπάρκο Μετεώρων – Πύλης το απόγευμα του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου στον εκπληκτικό υπαίθριο χώρο του Αγ. Θεοδοσίου από τους αντιδημάρχους Μετεώρων κ.κ. Φώτη Καραθανάση και Αθ. Καραπέτσα καθώς και τον πρόεδρο της Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας Δ. Γκοντικούλη.

Στις τρεις φωτογραφικές λέσχες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, απονεμήθηκε ο Τίτλος του Πρεσβευτή του Γεωπάρκου.