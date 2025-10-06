Αν αναζητάς το απόλυτο κομμάτι που συνδυάζει street coolness και chic αυτό το καλοκαίρι και για όλο το φθινόπωρο, τα drawstring jeans είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι.

Μια αναπάντεχη αναβίωση της μόδας των ’90s και των αρχών του 2000, τα drawstring jeans ήρθαν και πάλι για να φέρουν μια χαλαρή αίσθηση στην καθημερινή μας γκαρνταρόμπα.

To νούμερο 1 ζητούμενο από όλες τις γυναίκες, που είτε ανήκουν στο fashion crowd, είτε απλώς θέλουν να ντύνονται όμορφα και να νιώθουν αυτοπεποίθηση με τα ρούχα που φοράνε, είναι η άνεση. Και γι’ αυτό ακριβώς ήρθε αυτό το trend στο προσκήνιο.

@deniseboutiques

Τα τζιν με κορδόνι στη μέση έχουν τις ρίζες τους στην κουλτούρα της hip-hop μόδας των 90s, όταν οι baggy γραμμές και τα κορδόνια στα ρούχα αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι του στυλ των νέων. Η επανεμφάνισή τους όμως έγινε χάρη σε viral trends στο TikTok και τη νέα γενιά fashionistas, τα συγκεκριμένα τζιν μεταμορφώθηκαν από ένα πρακτικό DIY project σε must-have κομμάτι.

DIY Project

01 02

Αυτό που κάνει τα τζιν με κορδόνι – ή όπως έχουν ονομαστεί στα trends Drawstring Jeans, να ξεχωρίζουν είναι η ιδανική ισορροπία μεταξύ της άνεσης που προσφέρουν τα joggers και της κομψότητας και ευελιξίας του denim. Η ρυθμιζόμενη μέση με κορδόνι δίνει την ευκαιρία για άψογη εφαρμογή, ενώ η baggy γραμμή προσφέρει ελευθερία κινήσεων ιδανική και για επαγγελματικές εμφανίσεις.

Γενικότερα η ευελιξία που προσφέρουν τα καθιστά ιδανικά για κάθε περίσταση. Φόρεσέ τα με ένα απλό t-shirt και σανδάλια για casual look ή συνδύασέ τα με λευκή, δαντελένια μπλούζα και ψηλά τακούνια για ένα πιο polished αποτέλεσμα.

Βρήκαμε μερικά Drawstring Jeans σε προσιτές τιμές για να καλοσωρίσεις το φθινόπωρο με στυλ:

Σε έναν κόσμο όπου η άνεση και η πρακτικότητα έχουν αποκτήσει νέα σημασία στη μόδα, τα τζιν με κορδόνι στη μέση προσφέρουν την τέλεια λύση. Είναι η τάση που συνδυάζει το casual με το chic, δίνει ελευθερία κινήσεων και αναβαθμίζει την εμφάνισή σου με έναν effortless τρόπο.

Ετοιμάσου λοιπόν να κάνεις την ανανέωση που χρειάζεται η γκαρνταρόμπα σου και να υποδεχτείς το φθινόπωρο του 2025 με στυλ, άνεση και την πιο cool διάθεση.

πηγή :https://www.queen.gr/moda/fashion-queen-loves/story/310984/i-megali-epistrofi-ton-tzin-me-kordoni-sti-mesi-einai-tasi-pou-tha-kyriarxisei-afti-tin-sezon