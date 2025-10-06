Ο κύλινδρος μήκους 58 χλμ. διαθέτει μια σειρά από οικοσυστήματα biome, αίθουσες παραγωγής τροφίμων, βιβλιοθήκες, πάρκα, πολυώροφους χώρους διαβίωσης, σχολεία, νοσοκομεία και αθλητικά συγκροτήματα.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές πτυχές είναι ένας «θόλος του κόσμου» ύψους 130 μέτρων με γυάλινα πάνελ που επιτρέπει στους κατοίκους να παρατηρούν το σύμπαν ενώ επιπλέουν ελεύθερα.

Το διαστημικό σκάφος, το οποίο μπορεί να χωρέσει περίπου 1.000 άτομα, θα τροφοδοτείται από αντιδραστήρες πυρηνικής σύντηξης, ενώ μια σειρά ομόκεντρων κυλίνδρων θα περιστρέφεται για να παράγει τεχνητή βαρύτητα.

Με το όνομα «Chrysalis», μόλις κατέκτησε την πρώτη θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό σχεδιασμού Project Hyperion, ο οποίος κάλεσε ομάδες επιστημόνων, μηχανικών, αρχιτεκτόνων και κοινωνικών θεωρητικών να αναπτύξουν λεπτομερή σχέδια για ένα «πλοίο γενιάς».

Οι συμμετοχές επιτρεπόταν μόνο να χρησιμοποιούν υπάρχουσες τεχνολογίες ή εκείνες που θεωρούνταν ότι έχουν εύλογες πιθανότητες να εμφανιστούν στο εγγύς μέλλον – συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής σύντηξης. Τα ταχύτερα από το φως ταξίδια επίσης δεν επιτρέπονταν, ούτε και τα συστήματα που θα κρατούσαν το πλήρωμα σε καταστάσεις αναστολής κινούμενων σχεδίων.

Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που περιελάμβανε επιστήμονες της NASA αξιολόγησε σχεδόν 100 υποβολές, με κάθε συμμετοχή να βαθμολογείται όχι μόνο για το σχεδιασμό και τη βιωσιμότητα, αλλά και για το πόσο καλά θα τα πήγαιναν οι κάτοικοι μεταξύ τους.

Η διεθνής ομάδα πίσω από το Chrysalis δήλωσε ότι ο σχεδιασμός τους πήρε το όνομά του από «την ενδιαφέρουσα δυνατότητα να έχουμε ένα διαστημόπλοιο ικανό να κρατήσει τους κατοίκους του ασφαλείς και ενωμένους, από γενιά σε γενιά, μέχρι να φτάσουν στο νέο ηλιακό σύστημα».

Οι στόχοι της αποστολής του θα είναι να μεταφέρει με ασφάλεια τους επιβάτες του στην επιφάνεια του πλανήτη Proxima Centauri b, ο οποίος απέχει τέσσερα έτη φωτός από τον Ήλιο, διατηρώντας παράλληλα την πολιτιστική, βιολογική και τεχνολογική κληρονομιά από τη Γη.

Το πλοίο χωρίζεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα «κελύφους», το καθένα με ειδική λειτουργία.

Ένα κέλυφος θα φιλοξενεί τη γεωργία και τα οικοσυστήματα, ένα άλλο κέλυφος θα στεγάσει κοινόχρηστους χώρους όπως πάρκα, χώρους αναψυχής και χαλάρωσης, βιβλιοθήκες και δωμάτια που περιέχουν διάφορα αντικείμενα και πολιτιστικά αντικείμενα από τη Γη.

Το κέλυφος τρία θα στεγάσει κατοικίες, χωρισμένες σε 20 τομείς που περιέχουν «κατοικίες ενότητας» – τη μονάδα ενιαίας κατοικίας για κάθε κάτοικο.

«Η δομή της οικογένειας Chrysalis περιστρέφεται γύρω από την ταυτότητα κάθε ατόμου και την αίσθηση ότι ανήκει σε ολόκληρη την κοινότητα των διαστημόπλοιων», ανέφερε η ομάδα.

Εάν ένα ζευγάρι έχει ένα παιδί, μπορεί να αποφασίσει να ζήσει μαζί, αλλά δεν είναι «ηθικά υποχρεωτικό», εξήγησαν.

Εν τω μεταξύ, τα άτομα μπορούν να αποφασίσουν να αλλάξουν την τοποθεσία τους και να μετακινηθούν σε άλλους τομείς, εάν το επιθυμούν.

Ένα άλλο κέλυφος θα φιλοξενεί εγκαταστάσεις για τεχνολογική ανάπτυξη και ανάπτυξη προϊόντων, ενώ ένα άλλο θα λειτουργεί ως αποθήκη υλικών, εξοπλισμού και μηχανημάτων.

Ο θόλος του κόσμου, ωστόσο, θα ήταν «το μόνο περιβάλλον στη Χρυσαλλίδα μέσω του οποίου οι κάτοικοι μπορούν να παρατηρήσουν το εξωτερικό περιβάλλον του βαθέως διαστήματος».

Εδώ θα γινόταν η «ετήσια Ολομέλεια της Χρυσαλλίδας» – όταν όλοι οι κάτοικοι συγκεντρώνονται σε πλήρη κύκλο.

Ο θόλος θα έβλεπε προς τα πίσω προς την προέλευση του ταξιδιού του διαστημοπλοίου – τον Ήλιο και τη Γη – για να επιτρέψει στους κατοίκους να «κοιτάξουν πίσω» στη μακρινή προέλευσή τους.

Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους του σκάφους που θα περάσουν ολόκληρη τη ζωή τους στο διαστημόπλοιο χωρίς τη δυνατότητα να ζήσουν στην επιφάνεια ενός πλανήτη, ανέφεραν οι επιστήμονες.

Οι κριτές επαίνεσαν τη σχολαστική λεπτομέρεια των σχεδίων, τα οποία περιελάμβαναν μια εξήγηση για το πώς οι κάτοικοί της θα ελέγχονταν ψυχολογικά μέσω μιας δεκαετούς διαδικασίας ελέγχου που θα περνούσε ζώντας σε απομονωμένες βάσεις της Ανταρκτικής.

Δυστυχώς, το πόσο ακριβώς θα μπορούσε να κατασκευαστεί το φουτουριστικό πλοίο παραμένει ασαφές σε αυτό το στάδιο.

Η δεύτερη θέση δόθηκε στο WFP Extreme, το οποίο μοιάζει με δύο ρόδες λούνα παρκ πλάτους 500 μέτρων ενωμένες μεταξύ τους.

