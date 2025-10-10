Μια σημαντική εξέλιξη για το μέλλον του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου αναμένεται την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, καθώς θα υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πύλης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί στη 1 το μεσημέρι, στο Αρχοντικό Χατζηγάκη στο Περτούλι, παρουσία του Πρύτανη του ΑΠΘ, των Βουλευτών του Νομού Τρικάλων, του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, καθώς και εκπροσώπων του Πανεπιστημίου, νομικών συμβούλων και της δημοτικής αρχής.

Η σύμβαση αφορά την επιστημονική και τεχνική συνεργασία με το ΑΠΘ, ώστε να μπουν οι βάσεις για την αναβάθμιση και τη λειτουργία του Χιονοδρομικού. Πρόκειται για μια ύστατη προσπάθεια να επανέλθει στη ζωή ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς πνεύμονες της περιοχής, που τα τελευταία χρόνια παραμένει ανενεργός.

Ο Δήμος Πύλης επισημαίνει πως σε περίπτωση που δεν προκύψει ιδιώτης επενδυτής, θα αναλάβει ο ίδιος, με ίδιες δυνάμεις και σε συνεργασία με το ΑΠΘ, τη λειτουργία του Χιονοδρομικού.

Με το βλέμμα στραμμένο στην ανάπτυξη του ορεινού όγκου και στην ενίσχυση του τουρισμού, η υπογραφή αυτής της προγραμματικής σύμβασης θεωρείται κομβικής σημασίας για το μέλλον του Περτουλίου.

